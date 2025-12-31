محمدرضا شمسایی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه اجتماعی-عمرانی با هدف ارتقای زیرساختهای خدماترسانی شهری و حمایت از اقشار آسیبپذیر تعریف شده و از طرحهای اولویتدار شهرداری در حوزه خدمات اجتماعی است.
وی افزود: عملیات اجرایی پروژه شامل آمادهسازی و تجهیز کارگاه، اجرای فونداسیون، اسکلت سازه، دیوارچینی، تأسیسات مکانیکی و برقی و پیشبینی فضاهای خدماتی و رفاهی متناسب با کاربری گرمخانه است و هماکنون بخش قابل توجهی از مراحل عمرانی آن با رعایت ضوابط فنی و استانداردها به انجام رسیده است.
شمسایی با اشاره به پیشرفت پروژه مطابق برنامه زمانبندی مصوب، تصریح کرد: این گرمخانه با هدف فراهمکردن فضای امن، بهداشتی و مجهز برای اسکان موقت افراد بیسرپناه، به ویژه در فصول سرد، طراحی شده و شامل فضاهای خواب، سرویسهای بهداشتی، حمام، سالن پذیرش و بخشهای خدماتی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری باغستان با نگاه مسئولیتپذیر اجتماعی، تلاش دارد با تکمیل این پروژه، گامی مؤثر در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سطح رفاه عمومی بردارد.
نظر شما