فرماندار مشگین: سازمانهای مردم نهاد پل ارتباطی بین دولت و مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی ظهر دوشنبه در مراسم انتخابات تشکلهای مردم نهاد با بیان این مطلب اظهار کرد: سازمانهای مردم نهاد پل ارتباطی بین دولت و مردم هستند.
وی با بیان آمارهای موجود و بررسی عملکرد سازمانهای مردم نهاد خاطر نشان کرد: شهرستان مشگین شهر از نظر کمی و کیفی در این حوزه جزو
شهرستانهای سرآمد میباشد.
بخشی با اشاره به اینکه یک سازمان مردمنهاد مؤثر، نه فقط یک «پل» منفعل، بلکه یک تسهیلگر فعال است که به تقویت گفتوگوی اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تحقق حکمرانی خوب کمک شایانی میکند، بیان کرد: سلامت این پل، شاخصی مهم از سلامت رابطه دولت و ملت است.
