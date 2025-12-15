  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

فرماندار مشگین: سازمانهای مردم نهاد پل ارتباطی بین دولت و مردم هستند

فرماندار مشگین: سازمانهای مردم نهاد پل ارتباطی بین دولت و مردم هستند

مشگین‌شهر- فرماندار مشگین‌شهر گفت:سازمانهای مردم نهاد پل ارتباطی بین دولت و مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی ظهر دوشنبه در مراسم انتخابات تشکل‌های مردم نهاد با بیان این مطلب اظهار کرد: سازمانهای مردم نهاد پل ارتباطی بین دولت و مردم هستند.

وی با بیان آمارهای موجود و بررسی عملکرد سازمان‌های مردم نهاد خاطر نشان کرد: شهرستان مشگین شهر از نظر کمی و کیفی در این حوزه جزو
شهرستان‌های سرآمد می‌باشد.

بخشی با اشاره به اینکه یک سازمان مردم‌نهاد مؤثر، نه فقط یک «پل» منفعل، بلکه یک تسهیل‌گر فعال است که به تقویت گفت‌وگوی اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تحقق حکمرانی خوب کمک شایانی می‌کند، بیان کرد: سلامت این پل، شاخصی مهم از سلامت رابطه دولت و ملت است.

کد خبر 6690100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها