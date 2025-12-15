به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان با اشاره به اینکه احترام به بازماندگان شهدا و ایثارگران تکلیفی همگانی است، اظهار کرد: تمام نهادهای اجرایی مکلف هستند پیوندی پایدار و نظاممند با خانوادههای ارجمند شهدا و ایثارگران برقرار نموده و برنامههای ملاقات با این عزیزان را با مشارکت مدیران اجرایی به انجام برسانند.
وی افزود: این ملاقاتها نباید منحصر به چند خانواده معدود باشد و ضروری است دیدار با تمامی خانوادههای شهدا بهقصد پیگیری دقیق دغدغهها و خواستههای آنان در دستور کار قرار گیرد.
امامی یگانه با اشاره به لزوم انضباط در ارائه تسهیلات بانکی ادامه داد: شورای هماهنگی بانکها میبایست اعطای تسهیلات به ایثارگران را بهشکل ماهیانه و منظم انجام دهد.
استاندار اردبیل بازسازی یا نصب پلاکاردها و تندیسهای شهدا در گذرگاههای شهری و روستایی را از دیگر برنامهها برشمرد و بیان کرد: این مسئله توسط معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری مراسمهای یادبود و همایشهای تجلیل از شهدا، خاطرنشان کرد: برای ارتقای تأثیرگذاری این مراسمها، مدیریت و اجرای آنها باید به مردم و گروههای مردمی سپرده شود.
استاندار اردبیل همچنین از پیگیری تولید فیلم سینمایی شهید "داور یسری" خبر داد و افزود: تأمین بودجه این طرح از محل منابع ملی و استانی صورت خواهد پذیرفت.
امامییگانه با تأکید بر بهرهگیری از توانایی خانوادههای شهدا در اداره امور ایثارگران گفت: مشاوران امور ایثارگران در نهادهای اجرایی باید از میان خانوادههای شهدا و با برخورداری از معیارهای ضروری برگزیده شوند.
