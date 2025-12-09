بخشی: افزایش آگاهی های اجتماعی برای مقابله با مواد مخدر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مشگین شهر که با حضور دبیر مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد، اظهار کرد: گسترش برنامههای آگاهیبخش و اجتماعیسازی مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر، بهویژه در میان جوانان، لازم و ضروری است.
وی افزود: مقابله با مواد مخدر بدون ارتقای آگاهیهای اجتماعی، مانند بنایی بر شالودهای سست است. افزایش دانش و حساسیت جامعه، هزینههای مقابله را کاهش داده، درمان را تسهیل کرده و در نهایت تابآوری اجتماعی را در برابر این بلای خانمانسوز افزایش میدهد. این امر نهتنها یک ضرورت، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و جمعی است.
دراین نشست که با حضور مسئولان قضائی، انتظامی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان تشکیل شد، اعضا ضمن ارائه گزارشهایی از روند اقدامات انجامشده در راستای مبارزه با انواع مواد مخدر، بر ضرورت طراحی و اجرای برنامههای مؤثر برای ارتقای سطح آگاهی عمومی، بهویژه در میان نسل جوان، تأکیدشد.
بخشی افزود: هدف اصلی از این اقدامات، اجتماعیسازی مبارزه با مواد مخدر، تقویت همکاریهای بیندستگاهی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد است و در همین راستا، برنامهریزی برای اجرای کارگاههای آموزشی، تبلیغات هدفمند، تولید محتوای فرهنگی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی با رویکرد پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفت.
همچنین دراین جلسه علی جلیل زاده به عنوان دبیر جدید شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر معارفه و از زحمات چندین ساله محسن محمدی در این جایگاه تقدیر شد.
