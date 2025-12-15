سرپرست پژوهشگاه زابل منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در حکم دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، خطاب به دکتر مهین ریگی آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکار عالی و بنا بر پیشنهاد معاون محترم پژوهشی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست پژوهشگاه زابل» منصوب می‌شوید.

از سرکار عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن پژوهشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب‌نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون سرکارعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

دکتر مهین ریگی متولد سال ۱۳۶۳ و دانش آموخته رشته شیلات است و مدیر امور فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه زابل و مشاور رئیس پژوهشگاه در امور بانوان را در کارنامه کاری خود دارد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از زحمات و تلاش‌های دکتر بابک نصرتی رئیس سابق پژوهشگاه زابل در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.