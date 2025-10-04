سرپرست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در حکم ابلاغی حسین سیمایی صراف، خطاب به محجوبی آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند سرکارعالی و بنابر پیشنهاد معاون محترم پژوهشی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری» منصوب می‌شوید.

از سرکارعالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن پژوهشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب‌نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون سرکارعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

دکتر فروزنده محجوبی متولد سال ۱۳۴۵، دارای دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی از استرالیا و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با مرتبه دانشیاری است. از وی تاکنون بیش از یک‌صد مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر بین‌المللی منتشر شده است.

از سوابق اجرایی محجوبی، می‌توان به ریاست پژوهشکده زیست فناوری پزشکی، معاونت پژوهشی و مدیر گروه ژنتیک پزشکی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و مدیر عامل بنیاد ژنتیک ایران اشاره کرد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از زحمات و تلاش‌های دکتر جواد محمدی رئیس سابق پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در زمان تصدی ریاست این پژوهشگاه قدردانی کرد.