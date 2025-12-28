سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، با صدور حکمی از سوی بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی جوکار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، بهعنوان سرپرست ترددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل (افغانستان) منصوب شد.
این انتصاب بنا به پیشنهاد معاونت بینالملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی و با توجه به سوابق علمی، مدیریتی و تعهد حرفهای دکتر جوکار صورت گرفته است. بر اساس این حکم، سرپرستی ترددی واحد کابل تا زمان انتخاب و معرفی رئیس جدید این واحد بر عهده ایشان خواهد بود.
در متن حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و مدیریتی برای ساماندهی امور آموزشی، تقویت تعاملات علمی و استمرار فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی در واحد کابل تأکید شده است.
واحد کابل بهعنوان یکی از مراکز برونمرزی دانشگاه آزاد اسلامی، نقشی مهم در توسعه آموزش عالی، تعاملات علمی منطقهای و گسترش دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران ایفا میکند و این انتصاب، در راستای تقویت مدیریت موقت و تداوم فعالیتهای این واحد تا تعیین رئیس جدید ارزیابی میشود.
