به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده با اشاره به مصوبات کمیته بحران دانشگاه اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، مقرر شده است مادران بارداری که در آستانه زایمان قرار دارند، در صورت امکان از مناطق پرخطر جابهجا شده و در مجاورت مراکز بیمارستانی مستقر شوند تا در شرایط اضطراری، دسترسی سریع به خدمات درمانی برای آنان فراهم باشد.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ زنجیره سرد واکسنها افزود: تمهیدات لازم برای جمعآوری و انتقال واکسنهای توزیعشده به محلهای دپوی تعیینشده در دستور کار تمامی مراکز بهداشتی قرار گیرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین بر ضرورت ذخیره آب شرب در مراکز و واحدهای تابعه، رعایت کامل موازین ایمنی، آمادگی خودروها و تأمین سوخت مورد نیاز آنها تأکید کرد.
به گفته وی، بررسی و تست عملکرد دیزلژنراتورهای مراکز شبانهروزی نیز بهصورت فوری انجام شده و اطمینان از آمادگی سیستمهای برق اضطراری برای تداوم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شرایط بحرانی ضروری است.
رئیس مرکز بهداشت استان هرمزگان در پایان اعلام کرد: آمادهباش کامل به تمامی مراکز بهداشتی و درمانی استان ابلاغ شده و کلیه مرخصیها تا اطلاع ثانوی لغو است. همچنین پزشکان و کادر سلامت موظفاند با آمادگی کامل، خدماترسانی مستمر به مردم را در شرایط احتمالی بحران ادامه دهند.
