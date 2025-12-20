میرزاده: ارائه خدمات بهداشتی در شرق هرمزگان با وجود سیل ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده با حضور در مراکز خدمات جامع سلامت توکهور و و بمانی از توابع شهرستان میناب و همچنین شهرستان سیریک، از نزدیک روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم در شرایط بحرانی را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید میدانی، میرزاده ضمن گفت‌وگو با کارکنان مراکز سلامت و مراجعه‌کنندگان، نحوه خدمت‌رسانی کادر بهداشتی در شرایط سیل و بارندگی را ارزیابی کرد و بر اهمیت تداوم خدمات سلامت، حفظ آمادگی نیروها و پاسخگویی سریع به نیازهای بهداشتی مردم تأکید نمود.

وی تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان حوزه سلامت را شایسته تقدیر دانست و اظهار داشت: با وجود شرایط نامساعد جوی، خدمات بهداشتی و درمانی به مردم منطقه بدون وقفه در حال ارائه است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین بر ضرورت تأمین به‌موقع تجهیزات، دارو و امکانات مورد نیاز مراکز سلامت در مناطق درگیر سیل تأکید کرد و خواستار تقویت هماهنگی میان واحدهای مختلف بهداشتی به‌منظور مدیریت مطلوب شرایط بحرانی شد.

پس از این بازدیدها، جلسه کمیته بحران با حضور دکتر یحیی میرزاده، معاون بهداشتی و رئیس دانشکده شرق، اعضای کمیته بحران و مسئولان ذی‌ربط در شهرستان میناب برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده از سیل، چالش‌های موجود و اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تداوم خدمات‌رسانی مطلوب، پیشگیری از بروز بیماری‌ها و افزایش آمادگی مراکز بهداشتی اتخاذ شد.

میرزاده در پایان، بر استمرار ارائه خدمات سلامت به مردم در شرایط سیل و بارندگی، حفظ سلامت عمومی و آمادگی کامل تیم‌های بهداشتی و درمانی تا بازگشت شرایط به حالت عادی تأکید کرد.