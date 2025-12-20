  1. استانها
میرزاده: ارائه خدمات بهداشتی در شرق هرمزگان با وجود سیل ادامه دارد

بندرعباس- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر تداوم ارائه خدمات سلامت به مردم بدون وقفه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده با حضور در مراکز خدمات جامع سلامت توکهور و و بمانی از توابع شهرستان میناب و همچنین شهرستان سیریک، از نزدیک روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم در شرایط بحرانی را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید میدانی، میرزاده ضمن گفت‌وگو با کارکنان مراکز سلامت و مراجعه‌کنندگان، نحوه خدمت‌رسانی کادر بهداشتی در شرایط سیل و بارندگی را ارزیابی کرد و بر اهمیت تداوم خدمات سلامت، حفظ آمادگی نیروها و پاسخگویی سریع به نیازهای بهداشتی مردم تأکید نمود.

وی تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان حوزه سلامت را شایسته تقدیر دانست و اظهار داشت: با وجود شرایط نامساعد جوی، خدمات بهداشتی و درمانی به مردم منطقه بدون وقفه در حال ارائه است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین بر ضرورت تأمین به‌موقع تجهیزات، دارو و امکانات مورد نیاز مراکز سلامت در مناطق درگیر سیل تأکید کرد و خواستار تقویت هماهنگی میان واحدهای مختلف بهداشتی به‌منظور مدیریت مطلوب شرایط بحرانی شد.

پس از این بازدیدها، جلسه کمیته بحران با حضور دکتر یحیی میرزاده، معاون بهداشتی و رئیس دانشکده شرق، اعضای کمیته بحران و مسئولان ذی‌ربط در شهرستان میناب برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده از سیل، چالش‌های موجود و اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تداوم خدمات‌رسانی مطلوب، پیشگیری از بروز بیماری‌ها و افزایش آمادگی مراکز بهداشتی اتخاذ شد.

میرزاده در پایان، بر استمرار ارائه خدمات سلامت به مردم در شرایط سیل و بارندگی، حفظ سلامت عمومی و آمادگی کامل تیم‌های بهداشتی و درمانی تا بازگشت شرایط به حالت عادی تأکید کرد.

