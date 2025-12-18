ارائه خدمات بهداشتی به بیش از ۱۱۶ هزار نفر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در حاشیه جلسه ستاد بحران دانشگاه با تأکید بر نقش حیاتی نیروهای بهداشتی در شرایط بحرانی اظهار داشت: علیرغم بارندگی شدید، آبگرفتگی معابر و دشواری تردد، هیچگونه وقفهای در ارائه خدمات بهداشتی ایجاد نشده و مراکز و پایگاههای بهداشتی با تمام ظرفیت فعال هستند.
میرزاده با اشاره به آمار خدمات ارائهشده به تفکیک شهرستانها افزود: در این مدت، شهرستان بندرعباس با ارائه ۲۵ هزار و ۷۸۲ خدمت بیشترین حجم خدمات را به خود اختصاص داده است. پس از آن، شهرستانهای میناب با ۱۷ هزار و ۱۷ خدمت، رودان با ۱۳ هزار و ۷۲۸ خدمت و جاسک با ۱۲ هزار و ۹۰۱ خدمت نقش قابلتوجهی در خدمترسانی به مردم داشتهاند.
وی ادامه داد: همچنین در شهرستانهای بشاگرد ۴ هزار و ۲۸۴ خدمت، قشم ۸ هزار و ۴۰۷ خدمت، بستک ۶ هزار و ۸۱۰ خدمت، بندر خمیر ۶ هزار و ۷۶۸ خدمت، بندرلنگه ۶ هزار و ۵۰۸ خدمت، کیش ۱ هزار و ۳۳۳ خدمت، حاجیآباد ۵ هزار و ۹۹۸ خدمت، سیریک ۴ هزار و ۱۶۱ خدمت و پارسیان ۳ هزار و ۵۶ خدمت به شهروندان ارائه شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: در مجموع، این خدمات به بیش از ۲۹ هزار نفر در سطح استان ارائه شده که بیانگر گستره و اثربخشی فعالیتهای حوزه بهداشت در شرایط بحران است.
میرزاده با اشاره به رصد مستمر وضعیت مراکز بهداشتی توسط ستاد بحران دانشگاه خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای تداوم خدمترسانی، تأمین اقلام مورد نیاز و حفظ سلامت عمومی مردم اندیشیده شده و تیمهای بهداشتی تا عادی شدن شرایط جوی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش خستگیناپذیر کارکنان بهداشتی استان، از مردم خواست توصیههای ایمنی و بهداشتی را جدی بگیرند و اخبار رسمی را تنها از طریق مراجع معتبر دنبال کنند.
