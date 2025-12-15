داور در گرفتن پنالتی برای استقلال اشتباه کرد/ VAR هم کمکی به داور نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و استقلال در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر، امروز دوشنبه ۲۴ آذر، در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار شد. در دقیقه ۲ این مسابقه، احمد محمدی داور دیدار برخورد مدافع خیبر با اسماعیل قلی‌زاده، وینگر استقلال را پنالتی تشخیص داد تا یاسر آسانی این ضربه را به گل تبدیل کند و آبی‌پوشان را پیش بیندازد.

نوذر رودنیل، کارشناس داوری، در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تصمیم داور گفت: داور در پشت بازیکنان قرار داشت و زاویه دید مناسبی نسبت به صحنه نداشت. زمانی که داوران اتاق VAR از داور می‌خواهند خودش صحنه را روی مانیتور بازبینی کند، به این معناست که تصمیم اولیه داور اشتباه بوده است. به اعتقاد من، این صحنه به هیچ وجه پنالتی نبود.