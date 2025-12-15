  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

کارشناس داوری در گفتگو با مهر:

داور در گرفتن پنالتی برای استقلال اشتباه کرد/ VAR هم کمکی به داور نکرد

داور در گرفتن پنالتی برای استقلال اشتباه کرد/ VAR هم کمکی به داور نکرد

کارشناس داوری فوتبال معتقد است که احمد محمدی در اعلام پنالتی به سود استقلال در بازی با خیبر اشتباه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و استقلال در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر، امروز دوشنبه ۲۴ آذر، در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار شد. در دقیقه ۲ این مسابقه، احمد محمدی داور دیدار برخورد مدافع خیبر با اسماعیل قلی‌زاده، وینگر استقلال را پنالتی تشخیص داد تا یاسر آسانی این ضربه را به گل تبدیل کند و آبی‌پوشان را پیش بیندازد.

نوذر رودنیل، کارشناس داوری، در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تصمیم داور گفت: داور در پشت بازیکنان قرار داشت و زاویه دید مناسبی نسبت به صحنه نداشت. زمانی که داوران اتاق VAR از داور می‌خواهند خودش صحنه را روی مانیتور بازبینی کند، به این معناست که تصمیم اولیه داور اشتباه بوده است. به اعتقاد من، این صحنه به هیچ وجه پنالتی نبود.

کد خبر 6690383
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۷ تاریخ ها IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      33 6
      پاسخ
      پنالتی اصلا پنالتی نبود این هم سهمیه امروز شما
      • محسن IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        0 0
        پنالتی جلوی ملوان خوردن کل فدراسیون و داوری علیه استقلال هستش باید داور خارجی بیارن
    • محسن US ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 5
      پاسخ
      حاظرم تمام نظرات رود نیل رو بیارید اگه یه طرف، استقلال باشه اگه بهترین داورای دنیا هرچی بگن این برعکسش میگه
    • Shahpor IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 1
      پاسخ
      همه جن وانس میدونستن پنالتی نیست داور هم میدونست ولی قرار بوده اس یا ببره یا مساوی گل خیبر هم کاملاً درست بود
    • IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 3
      پاسخ
      آقای رود نیل، شارژ کامل بازیکن مهاجم توسط مدافع ار هر زاویه ای آشکار بود چطور پنالتی نبود؟؟؟؟؟؟؟!!!!! در عوض بنالتی گرفته شده برای تیم خیبر به هیچ وجه پنالتی نبود داور حتی به VAR هم رجوع نکرد. پای مدافع آبی به مهاجم سبز برخورد نکرد و در شلوغی 18 قدم با شبیه سازی پنالتی گرفت!!!شما کدام بازی را دیدی که اینگونه قضاوت می کنی ؟؟؟ کسی که فوتبال بازی کرده یا داوری کرده به راحتی همه چیز برایش روشن است.کسانی که از فوتبال فقط تخمه شکستن پای تلویزیون یا فحاشی در ورزشگاه را بلدند می خواهم اظهار نظر نکنند!
    • IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      9 5
      پاسخ
      خبرگزاری مهر لنگی 🤣🤣🤣🤣
    • محسن IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 4
      پاسخ
      زیادی دارید به پر و پای استقلال می‌پیچید خجالت بکشید متاسفم واسه این خبرگزاری زرد
    • محسن IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      4 2
      پاسخ
      #عذرخواهی خبرگزاری مهر به خاطر توهین به باشگاه بزرگ استقلال
    • عباس IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      2 1
      پاسخ
      واقعا باعث تاسف است که یک خبرگزاری تا این حد تعلق رنگی داشته باشد،بهتر است در بخش ورزشی اسم خبرگزاری مهر بشود خبرگزاری سرخ

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها