ترکیب احتمالی استقلال مقابل خیبر/ تغییر در دو پست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه تختی خرمآباد میهمان تیم خیبر خواهد بود. آبیپوشان پایتخت در حال حاضر با کسب ۲۱ امتیاز در رده چهارم جدول ردهبندی لیگ برتر قرار دارند و دیدار امروز برای این تیم از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که استقلال با انجام این مسابقه همچنان یک بازی کمتر نسبت به سایر مدعیان خواهد داشت.
در این دیدار، آنتونیو آدان که در بازیهای اخیر عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته، بار دیگر به عنوان دروازهبان اصلی استقلال در ترکیب آبیها قرار خواهد گرفت. در خط دفاعی نیز رستم آشورماتوف همچنان گزینه اصلی ساپینتو در قلب خط دفاع است و با توجه به مصدومیت سامان فلاح در دیدار مقابل ملوان، عارف غلامی جانشین این بازیکن در ترکیب اصلی خواهد شد.
در سمت راست و چپ خط دفاعی استقلال نیز به ترتیب صالح حردانی و حسین گودرزی به میدان میروند. در خط میانی، با توجه به غیبت دیدیه اندونگ و احتمال جدایی این بازیکن از جمع شاگردان ریکاردو ساپینتو، روزبه چشمی در کنار امیرمحمد رزاقینیا وظیفه هدایت خط هافبک استقلال را بر عهده خواهند داشت. همچنین منیر الحدادی یک خط جلوتر از این دو بازیکن و در نقش هافبک تهاجمی، پشت مهاجم نوک بازی خواهد کرد.
با توجه به دیدار حساس استقلال مقابل المحرق بحرین در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ که قرار است سوم دیماه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که رامین رضائیان در این مسابقه جانشین صالح حردانی شود تا مدافع آبیها با استراحت بیشتر، خود را برای دیدار آسیایی آماده کند.
در فاز تهاجمی نیز یاسر آسانی و علیرضا کوشکی به ترتیب در سمت راست و چپ خط حمله استقلال به میدان میروند و سعید سحرخیزان به عنوان مهاجم نوک، خط حمله آبیپوشان را رهبری خواهد کرد.
ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با خیبر خرم آباد به شرح زیر است:
آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، عارف غلامی، صالح حردانی (رامین رضائیان)، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان
نظر شما