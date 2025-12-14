نامه نگران کننده اندونگ به استقلال/ تلاش مدیران برای رفع مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال برای برگزاری دیدار فردای خود مقابل خیبر خرم‌آباد راهی شهر خرم‌آباد شده و آبی‌پوشان خود را برای این مسابقه آماده می‌کنند. این دیدار دوشنبه ۲۴ آذر برگزار خواهد شد.

هافبک گابنی استقلال، دیدیه اندونگ، برخلاف سایر هم‌تیمی‌های خود امروز راهی کشورش شد تا برای حضور در تیم ملی گابن و شرکت در جام ملت‌های آفریقا آماده شود.

در همین رابطه، اندونگ پیش از ترک ایران نامه‌ای به باشگاه استقلال ارسال کرده که در آن اعلام کرده در صورت عدم رعایت به مفاد قراردادش، به ایران باز نخواهد گشت. این در حالی است که برخی از مفاد قرارداد اندونگ تاکنون توسط مدیران باشگاه اجرایی نشده و همین موضوع باعث اعتراض بازیکن شده است.

با این حال، مدیران استقلال در تلاش هستند تا اندونگ را قانع کنند پس از پایان دیدارهای تیم ملی کشورش در جام ملت‌های آفریقا، به ایران بازگردد و در ادامه رقابت‌های استقلال حضور داشته باشد.