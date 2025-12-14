استقلال منتظر پاسخ استعلام های نهایی درباره ماشاریپوف

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین ماشاریپوف، هافبک ملی‌پوش ازبکستانی تیم فوتبال استقلال که در جریان اردوی پیش‌فصل این تیم دچار مصدومیت از ناحیه زانو شده بود، با وجود داشتن قرارداد رسمی با باشگاه، نامش از فهرست آبی‌پوشان خارج شد تا امکان جذب بازیکن جدید فراهم شود.

پس از این مصدومیت، ماشاریپوف تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر پزشکان تیم ملی ازبکستان آغاز کرد و در نهایت بدون نیاز به عمل جراحی، روند درمانی خود را پشت سر گذاشت. این بازیکن اکنون به آمادگی کامل رسیده و از نظر پزشکی مشکلی برای حضور در زمین مسابقه ندارد و می‌تواند برای استقلال به میدان برود.

با این حال، از آنجا که پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال حدود دو ماه است بسته شده، برخی اظهار نظرهای حقوقی درباره امکان اضافه شدن دوباره نام ماشاریپوف به فهرست تیم، باعث شده مدیران استقلال در خصوص وضعیت این بازیکن با احتیاط و سکوت عمل کنند. این در حالی است که کارت بازی ماشاریپوف از سوی سازمان لیگ صادر شده، اما مسئولان باشگاه همچنان در انتظار دریافت استعلام‌های نهایی درباره وضعیت قانونی او هستند.

نگرانی اصلی استقلالی‌ها به احتمال شکایت تیم‌های رقیب بازمی‌گردد؛ چرا که در صورت استفاده از ماشاریپوف و مطرح شدن اعتراض حقوقی، امکان ۳ بر صفر بازنده شدن در آن بازی برای آبی‌ها وجود دارد. به همین دلیل، مدیران استقلال قصد دارند پس از اطمینان کامل از شرایط قانونی، با خیال آسوده از این بازیکن در ترکیب تیم استفاده کنند.