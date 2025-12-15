پیروزی مقتدرانه فجرسپاسی در نیمه اول دیدار با ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان و فجرسپاسی در هفته چهاردهم لیگ برتر امروز دوشنبه ۲۴ آذر در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود فجری‌ها به پایان رسید.

شاگردان پیروز قربانی از همان دقایق ابتدایی بازی، عملکردی هجومی و منسجم از خود به نمایش گذاشتند و موفق شدند برتری خود را به ملوان دیکته کنند. در دقیقه ۳۵، ساسان جعفری‌کیا گل نخست فجرسپاسی را به ثمر رساند تا روند برتری مهمان آغاز شود. در ادامه و در دقیقه ۴۵، یادگار رستمی از روی نقطه پنالتی اختلاف را به دو گل افزایش داد. این پایان کار فجری‌ها در نیمه اول نبود و فرشید اسماعیلی در دقیقه ۴+۴۵ موفق شد سومین گل تیمش را وارد دروازه ملوان کند.

در سوی مقابل، شاگردان مازیار زارع نیمه اول ناامیدکننده‌ای را پشت سر گذاشتند و نتوانستند برابر بازی برتر فجرسپاسی واکنش مؤثری از خود نشان دهند تا با نتیجه‌ای سنگین راهی رختکن شوند.