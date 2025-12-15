  1. ورزش
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال؛

پیروزی مقتدرانه فجرسپاسی در نیمه اول دیدار با ملوان

تیم فوتبال فجرسپاسی موفق شد در نیمه اول دیدار با ملوان به یک پیروزی مقتدرانه دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان و فجرسپاسی در هفته چهاردهم لیگ برتر امروز دوشنبه ۲۴ آذر در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود فجری‌ها به پایان رسید.

شاگردان پیروز قربانی از همان دقایق ابتدایی بازی، عملکردی هجومی و منسجم از خود به نمایش گذاشتند و موفق شدند برتری خود را به ملوان دیکته کنند. در دقیقه ۳۵، ساسان جعفری‌کیا گل نخست فجرسپاسی را به ثمر رساند تا روند برتری مهمان آغاز شود. در ادامه و در دقیقه ۴۵، یادگار رستمی از روی نقطه پنالتی اختلاف را به دو گل افزایش داد. این پایان کار فجری‌ها در نیمه اول نبود و فرشید اسماعیلی در دقیقه ۴+۴۵ موفق شد سومین گل تیمش را وارد دروازه ملوان کند.

در سوی مقابل، شاگردان مازیار زارع نیمه اول ناامیدکننده‌ای را پشت سر گذاشتند و نتوانستند برابر بازی برتر فجرسپاسی واکنش مؤثری از خود نشان دهند تا با نتیجه‌ای سنگین راهی رختکن شوند.

