شکست تلخ انزلی چی ها در خانه/ فجرسپاسی ملوان را ۴ تایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان و فجرسپاسی در هفته چهاردهم لیگ برتر امروز دوشنبه ۲۴ آذر در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر صفر به سود فجری‌ها به پایان رسید.

شاگردان پیروز قربانی از همان دقایق ابتدایی بازی، عملکردی هجومی و منسجم از خود به نمایش گذاشتند و موفق شدند برتری خود را به ملوان دیکته کنند. در دقیقه ۳۵، ساسان جعفری‌کیا گل نخست فجرسپاسی را به ثمر رساند تا روند برتری مهمان آغاز شود. در ادامه و در دقیقه ۴۵، یادگار رستمی از روی نقطه پنالتی اختلاف را به دو گل افزایش داد. این پایان کار فجری‌ها در نیمه اول نبود و فرشید اسماعیلی در دقیقه ۴+۴۵ موفق شد سومین گل تیمش را وارد دروازه ملوان کند.

در سوی مقابل، شاگردان مازیار زارع نیمه اول ناامیدکننده‌ای را پشت سر گذاشتند و نتوانستند برابر بازی برتر فجرسپاسی واکنش مؤثری از خود نشان دهند تا با نتیجه‌ای سنگین راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم این دیدار نیز برتری فجرسپاسی ادامه داشت و شاگردان پیروز قربانی با حفظ تمرکز و انسجام تاکتیکی، اجازه بازگشت به ملوان ندادند. فجری‌ها از همان دقایق ابتدایی نیمه دوم با در اختیار گرفتن مالکیت توپ و استفاده از فضاهای خالی، چند موقعیت گلزنی روی دروازه میزبان ایجاد کردند.

ملوان که با هدایت مازیار زارع برای جبران نتیجه به میدان آمده بود، تلاش کرد با تغییر آرایش تاکتیکی و انجام چند تعویض روند بازی را به سود خود تغییر دهد، اما حملات این تیم یا با بی‌دقتی مهاجمان از دست رفت یا با واکنش‌های خط دفاعی فجر و دروازه‌بان این تیم بی‌اثر شد.

در نهایت فشار حملات فجرسپاسی در دقیقه ۶۷ به ثمر نشست؛ جایی که میثم مرادی روی پاس دقیق حسین شهابی موفق شد گل چهارم تیمش را به ثمر برساند تا اختلاف دو تیم بیش از پیش افزایش یابد. پس از این گل نیز فجری‌ها همچنان تیم برتر میدان بودند و با کنترل جریان بازی، مانع از شکل‌گیری موقعیت‌های جدی برای ملوان شدند.

در دقایق پایانی، بازی با افت نسبی سرعت همراه شد و دو تیم بیشتر به حفظ توپ و مدیریت زمان پرداختند. در نهایت این دیدار با برتری قاطع ۴ بر صفر فجرسپاسی به پایان رسید تا شاگردان پیروز قربانی با نمایشی مقتدرانه سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه را کسب کنند.