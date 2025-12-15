به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک فرماندار ویژه چابهار با هیئت عالی‌رتبه ژاپنی ظهر دوشنبه با هدف بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در محل فرمانداری برگزار شد.

علیرضا نورا، معاون استاندار و فرماندار ویژه چابهار، در این نشست با اشاره به موقعیت راهبردی چابهار در کریدورهای بین‌المللی گفت: کریدور جنوب‌غرب کشور از چابهار عبور می‌کند و این بندر، حلقه اتصال آسیای میانه به اقیانوس هند و بازارهای جهانی است. او با قدردانی از همکاری‌های دولت ژاپن، ابراز امیدواری کرد که این مشارکت‌ها در آینده گسترش یابد.

وی با اشاره به مشارکت ژاپن در پروژه آب‌شیرین‌کن رامین افزود: تأمین آب پایدار از اولویت‌های اصلی استان است و پروژه‌های بزرگ انتقال آب با سرعت در حال اجراست. انتقال آب از سد به روستاها نیز نیازمند سرمایه‌گذاری مشترک است و می‌تواند زمینه همکاری‌های جدید با شرکت‌های ژاپنی را فراهم کند.

فرماندار ویژه چابهار با اشاره به پیشرفت چشمگیر زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان با پیشرفت ۸۶ درصدی تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و اتصال آن به اسکله شهید بهشتی، فرصت‌های اقتصادی مهمی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد خواهد کرد. این مسیر ریلی ظرفیت بالایی برای صادرات و ترانزیت کالا به آسیای میانه دارد.

وی همچنین از رکوردهای جدید بندر شهید بهشتی در تخلیه و بارگیری خبر داد و گفت: این بندر با امکان پهلوگیری کشتی‌های ۱۰۰ هزار تنی، به یکی از بنادر رقابتی منطقه تبدیل شده است.

نورا با اشاره به شرایط پایدار منطقه افزود: چابهار به‌عنوان یکی از مناطق امن کشور، مقصدی قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است و توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های شهری، این اعتماد را تقویت کرده است.

در ادامه، هیدائکی آداچی، وزیر مختار و معاون سفیر ژاپن در ایران، با تأکید بر رشد چشمگیر چابهار گفت: هیچ تردیدی نسبت به ثبات و ظرفیت‌های این بندر نداریم و چابهار را نقطه‌ای کلیدی در کریدور آسیای میانه- اقیانوس هند می‌دانیم.

وی با اشاره به آمادگی سفارت ژاپن برای همکاری در حوزه‌های آموزش نخبگان، انتقال دانش فنی، بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی افزود: شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های گردشگری چابهار، این شهر را به مقصدی جذاب برای گردشگران ژاپنی تبدیل کرده است.

آداچی با بیان اینکه ژاپن کشوری دریامحور است و بخش عمده تجارت آن از طریق دریا انجام می‌شود، گفت: مردم ژاپن اهمیت بنادر راهبردی را به‌خوبی درک می‌کنند و چابهار را بندری مهم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی می‌دانند. او پیشرفت پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و بندری چابهار را «قابل توجه و کم‌نظیر» توصیف کرد.

وی در پایان اعلام کرد که دولت و شرکت‌های ژاپنی علاقه‌مند به بررسی پروژه‌های مشترک در چابهار هستند و این نشست را گامی مهم در مسیر توسعه همکاری‌های دوجانبه دانست.