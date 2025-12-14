دادستان چابهار برخی شایعات درباره قتل نوجوان چابهاری را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پناهیان، با تأکید بر حساسیت افکار عمومی نسبت به پرونده قتل نوجوان چابهاری اعلام کرد: به محض اطلاع ریاست کل دادگستری استان دستور تشکیل تیم مجربی از کارآگاهان آگاهی استان را صادر تا رسیدگی قضائی به این پرونده با دقت، سرعت و در چارچوب کامل ضوابط قانونی صورت پذیرد و تمامی ابعاد حادثه توسط مراجع ذی صلاح مورد بررسی قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار، با رد صریح شایعات منتشرشده افزود: مطالب مطرح‌شده در خصوص مثله شدن جسد یا برداشت اعضای بدن مرحوم، کذب محض بوده و شدیداً رد می‌شود. در جسد مقتول آثار ایراد ۴الی۵ ضربه چاقو به وضوح مشاهده می‌شود اما تعیین تاریخ و علت دقیق مرگ پس از کالبد گشایی و آزمایشات مربوطه اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است پس از ارتکاب جنایت متهم یا متهمین به جهت از بین بردن آثار جنایت جسد با مواد اشتعال زا قصد از بین بردن جسد را داشته‌اند اما به علت حجم کم آتش جسد سالم و کامل و قابل شناسایی می‌باشد.

وی تصریح کرد: انتشار اخبار غیر مستند، اظهار نظرهای عجولانه و گمانه‌زنی‌های غیرواقعی، نه‌تنها کمکی به روشن شدن حقیقت نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی و اخلال در روند رسیدگی قضائی شود.

وی از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواست اخبار مربوط به این پرونده را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کرده و از بازنشر مطالب نادرست و غیرموثق خودداری کنند.

روابط‌عمومی دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: پیگیری این پرونده تا شناسایی و برخورد قاطع قانونی با عامل یا عوامل این جنایت و احقاق کامل حق، با جدیت ادامه خواهد داشت.