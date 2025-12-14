https://mehrnews.com/x39RSk ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰ کد خبر 6688858 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰ بارش باران پاییزی در جنوب سیستان و بلوچستان چابهار - مردم شهرهای زرآباد، کنارک و چابهار شاهد اولین باران پاییزی شدند. دریافت 7 MB کد خبر 6688858 کپی شد مطالب مرتبط حیدری: بارشهای پاییزی در جنوب سیستان و بلوچستان ادامه دارد میزان بارش در ساربوک شهرستان قصرقند به ۳۷ میلیمتر رسید آماده باش کامل دستگاههای ستاد بحران دلگان آغاز بارندگی در شهرستان جاسک محور چاهان - زرآباد به دلیل وقوع سیلاب مسدود شد حال و هوای مردم رودان بعد از اولین بارش پاییزی اعتماد ژاپنی ها به آینده چابهار؛ از زیرساخت تا سرمایهگذاری محور چاهان - زرآباد بازگشایی شد برچسبها بارش باران چابهار شهرستان کنارک شهر زرآباد
