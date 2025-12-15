چابهار؛ دروازه راهبردی ورود گندم با نظارت سختگیرانه و کنترل کیفیت

محمدرضا سرگزی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی خاص سیستان و بلوچستان تأمین گندم مورد نیاز مردم از منابع مختلف داخلی و خارجی انجام میشود.
وی ادامه داد: بخش عمده گندم مصرفی از استانهای خوزستان، فارس، گلستان و کرمان تأمین و بخشی نیز از طریق واردات بهویژه از بندر چابهار وارد کشور میشود.
سرگزی افزود: چابهار به دلیل موقعیت راهبردی خود، یکی از مهمترین نقاط ورودی گندم به کشور است و سالانه بخش قابل توجهی از گندمهای وارداتی از طریق این بندر تخلیه و به استانهای دیگر ارسال میشود.
وی بیان کرد: گندمهای وارداتی قبل از توزیع در استان، از لحاظ کیفی، بهداشتی و استاندارد مورد بررسی دقیق قرار میگیرند تا از سلامت کامل آنها اطمینان حاصل شود.
مدیرکل غله تأکید کرد: با وجود خشکسالیهای پیاپی، سطح زیرکشت گندم در استان کاهش یافته و به همین دلیل تأمین بخش قابل توجهی از نیاز، از طریق واردات یا انتقال بیناستانی انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: تمام گندمهای خریداریشده از کشاورزان استان نیز پس از آزمونهای کیفی، در چرخه ذخیرهسازی و توزیع قرار میگیرد.
سرگزی افزود: در کنار واردات، کار ذخیرهسازی گندم در سیلوهای چابهار، زاهدان و ایرانشهر با ظرفیت بالا در حال انجام است تا در تمام فصول، امنیت غذایی مردم حفظ شود.
وی تصریح کرد: کیفیت گندم وارداتی با نمونهبرداری مستمر و نظارت کارشناسان اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو کنترل میشود تا از نظر آلودگیهای قارچی، رطوبت و میزان گلوتن در سطح استاندارد باشد.
مدیرکل غله استان در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که در کنار تأمین پایدار گندم، سلامت و کیفیت نان مردم استان نیز تضمین شود، زیرا نان قوت غالب سفره مردم سیستان و بلوچستان است و هرگونه کاهش کیفیت در گندم یا آرد میتواند بر سلامت عمومی جامعه اثر بگذارد.
