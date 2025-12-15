به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های فوتبال هفته چهاردهم از بیست و پنجمین دوره لیگ برتر، عصر امروز دوشنبه تیم فوتبال چادرملو میزبان استقلال خوزستان بود که این دیدار با برتری ۳ بر یک شاگردان اخباری به پایان رسید. رنه بوبو (۷ و ۲۷) و رضا محمودآبادی(۸۵) برای یزدی ها گل زد. حمید بوحمدان(۸۲) از روی نقطه پنالتی برای استقلال خوزستان گل زد.

شاگردان سعید اخباری با کسب این سه امتیاز در جدول رده بندی به امتیاز ۲۴ رسیدند و بالاتر از استقلال تهران که برابر خیبرخرم آباد مساوی کرد در رده سوم قرار گرفتند.

در دیگر دیدار همزمان تیم فوتبال گل گهر در ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی سیرجان میزبان تیم مس رفسنجان بود که این دیدار با برتری ۲ بر صفر شاگردان مهدی تارتار به پایان رسید. سیاوش یزدانی (۴۳) و علی اصغر عاشوری(۴۸) برای گل گهر گل زدند.