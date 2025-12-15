  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳

جراحت مربی دروازه‌بان‌های استقلال در پایان بازی با خیبر

جراحت مربی دروازه‌بان‌های استقلال در پایان بازی با خیبر

با اعلام باشگاه استقلال مربی دروازه‌بان‌های این تیم در پایان دیدار با تیم فوتبال خیبر از ناحیه گردن دچار آسیب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، پس از مصاف خیبر و استقلال، برخی از افراد حاضر در زمین مسابقه در رفتاری که ظاهراً در برخی بازی‌های دیگر هم از آن‌ها سر زده بود، به اعضای تیم استقلال از جمله ریکاردو ساپینتو و پژمان ماندگاری حمله کردند و ضربه‌ای را به جورجیوس اسکیاتیتیس مربی دروازه‌بان‌های استقلال وارد کردند که در تصویر فوق وضعیت سر مربی دروازه‌بان‌های استقلال مشخص است.

این رفتار در کنار فحاشی نود دقیقه‌ای به استقلالی‌ها در ورزشگاه نیاز به بررسی و برخورد جدی از سوی مسئولان فدراسیون دارد و امیدواریم از این پس شاهد چنین مسائلی در شهر زیبای خرم آباد و مردم خونگرم استان لرستان نباشیم.

کد خبر 6690574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • م IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 1
      پاسخ
      مجروح شده می‌بایست نشه
    • محمد IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 0
      پاسخ
      این هم نوعی فرهنگ‌ مهمان نوازی به همین خاطر باید فوتبال کشور رو تعطیل کرد. واقعا اون سنگ ها به کسی بخوره چه کسی پاسخگو هست.واقعا‌ متاسفم.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها