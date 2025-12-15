به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، پس از مصاف خیبر و استقلال، برخی از افراد حاضر در زمین مسابقه در رفتاری که ظاهراً در برخی بازیهای دیگر هم از آنها سر زده بود، به اعضای تیم استقلال از جمله ریکاردو ساپینتو و پژمان ماندگاری حمله کردند و ضربهای را به جورجیوس اسکیاتیتیس مربی دروازهبانهای استقلال وارد کردند که در تصویر فوق وضعیت سر مربی دروازهبانهای استقلال مشخص است.
این رفتار در کنار فحاشی نود دقیقهای به استقلالیها در ورزشگاه نیاز به بررسی و برخورد جدی از سوی مسئولان فدراسیون دارد و امیدواریم از این پس شاهد چنین مسائلی در شهر زیبای خرم آباد و مردم خونگرم استان لرستان نباشیم.
