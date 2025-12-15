آشورماتوف بازی با گل گهر را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال خیبر و استقلال در هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر امروز دوشنبه ۲۴ آذر و در ورزشگاه تختی خرم آباد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا آبی‌ها به سومین تساوی متوالی خود در این فصل دست یابند.

رستم آشورماتوف مدافع ملی پوش و ازبکستانی استقلال در دقایق پایانی این بازی از داور کارت زرد دریافت کرد و چهار کارته شد تا دیدار بعدی تیم خود را در لیگ برتر از دست دهد.

استقلال در هفته پایانی نیم فصل اول روز ۷ دی رو در روی گل گهر قرار می‌گیرد که به این ترتیب، آشورماتوف به دلیل محرومیت نمی‌تواند تیم خود را همراهی کند.