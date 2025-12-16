درخواست مهم ساپینتو از کادر پزشکی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۵، چهارشنبه ۳ دی در دیدار خارج از خانه به مصاف تیم المحرق بحرین خواهد رفت. شاگردان ریکاردو ساپینتو برای صعود به مرحله حذفی این رقابت‌ها نیاز مبرم به کسب پیروزی دارند و هر نتیجه‌ای جز سه امتیاز باعث حذف آبی‌ها از آسیا خواهد شد.

در شرایطی که این دیدار حساس در پیش است وضعیت مصدومان تیم مشخص نیست و همین موضوع نگرانی‌های ساپینتو را افزایش داده است. عارف غلامی، اسماعیل قلی‌زاده، سامان فلاح و مهران احمدی از جمله بازیکنانی هستند که به دلیل مصدومیت در شرایط نامطمئن قرار دارند و حضور آن‌ها در دیدار با المحرق هنوز قطعی نیست. علاوه بر این، موسی جنپو و ابوالفضل جلالی نیز با مشکل سرماخوردگی مواجه هستند و وضعیت آن‌ها نیز تحت نظر کادر پزشکی قرار دارد.

سرمربی پرتغالی استقلال پیش از این اعلام کرده است که منتظر نظر نهایی کادر پزشکی است تا بتواند ترکیب نهایی تیم برای این بازی حیاتی را مشخص کند. ساپینتو امیدوار است که نفرات کلیدی خود را برای این دیدار حساس آماده کند، چرا که موفقیت در این مسابقه خارج از خانه تنها راه صعود استقلال به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا است.

با توجه به اهمیت این بازی، استقلالی‌ها تلاش خواهند کرد با ترکیبی متوازن از قدرت هجومی و ثبات دفاعی مقابل حریف به میدان بروند و شرایط را برای صعود مهیا کنند. هواداران این تیم نیز چشم انتظار عملکردی قدرتمند و نتیجه‌ای مثبت برای نماینده ایران در این رقابت‌ها هستند.