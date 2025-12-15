به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین طاهری شامگاه دوشنبه در نشست خبری ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی اظهار کرد: بخش عمده پرونده‌های مربوط به حمایت از آمران به معروف، پیش از رسیدگی قضائی و با رویکرد صلح و سازش بسته می‌شود.

وی افزود: در ساختار دستگاه‌های حاکمیتی، هفت کارگروه تخصصی فعال است که دستگاه‌ها در آن حضور دارند و هر دستگاه موظف است نسبت به گسترش معروف‌ها و کاهش منکرها اقدام کند.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر اهمیت هماهنگی بین‌بخشی ادامه داد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در کارهای ستادی ضروری است و رسیدگی مؤثر به موضوعات، بدون همکاری جمعی محقق نمی‌شود.

وی بیان کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر به تشکل‌های مردمی که به‌صورت خودجوش پیگیر مسائل اجتماعی هستند، مجوز فعالیت می‌دهد و از این حرکت‌های مردمی حمایت می‌کند.

طاهری با بیان اینکه امر به معروف جرم نیست، گفت: فردی که در برابر قانون ایستادگی می‌کند، مرتکب جرم می‌شود و وظیفه ما ترویج فرهنگ صحیح امر به معروف در چارچوب قانون است.

وی تصریح کرد: وظیفه ستاد امر به معروف نظارتی است و این نهاد نقش پیشگیرانه دارد، نه درمانی؛ گزارش وضعیت دستگاه‌ها و رصد عملکردها از مأموریت‌های اصلی ستاد محسوب می‌شود.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: این ستاد یک نهاد مردمی و ناظر است و مردم نباید نسبت به محیط پیرامون خود بی‌تفاوت باشند، چرا که نهادینه شدن فرهنگ امر به معروف نیازمند مشارکت عمومی است.

وی ادامه داد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ۱۸ عرصه مختلف مجوز مطالبه‌گری صادر می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به حوزه سیاست و بصیرت، اقتصاد مقاومتی و خدمت‌رسانی، عفاف و حجاب، حقوق و قضائی، فعالیت‌های قرآنی، روانشناسی و مشاوره اشاره کرد.

طاهری با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی بیان کرد: مردم باید یاد بگیرند در صورت مشاهده منکر، در چارچوب قانون برای رفع آن اقدام کنند.