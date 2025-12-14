رنجبران: اسلام با معرفی حضرت زهرا(س) جایگاه زن را به اوج کرامت رساند

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه رنجبران ظهر یکشنبه در همایش «گوهرانه» که به مناسبت گرامیداشت مقام زن و مادر، با حضور جمعی از بانوان، فعالان فرهنگی و مسئولان استانی، به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان در سنندج برگزار شد، با اشاره به برکات جهانی اسلام اظهار کرد: امروز شاهد گرایش فزاینده ملت‌ها به اسلام هستیم و این امر نشان‌دهنده زنده‌بودن پیام حق، قرآن کریم و مکتب پیامبر اعظم (ص) است؛ حتی در جوامعی که سال‌ها با اسلام دشمنی داشته‌اند.

استقامت ملت ایران ریشه در خانواده‌های متعالی دارد

وی با اشاره به اقتدار ملت ایران تصریح کرد: حوادث و چالش‌های اخیر نشان داد که ایران اسلامی، روحیه مردم و وحدت ملی، شکست‌ناپذیر است و این استقامت ریشه در خانواده‌های متعالی و تربیت‌یافته دارد.

نایب رئیس شورای ملی هیأت بانوان کشور با تأکید بر نقش خانواده در تعالی جامعه افزود: اگر جامعه‌ای در مسیر رشد و کمال قرار گیرد، بی‌تردید خانواده‌های متعالی در شکل‌گیری آن نقش‌آفرین بوده‌اند و اگر خانواده‌ای متعالی است، این تعالی از برکت حضور زن و مادر سرچشمه می‌گیرد؛ زنی که نور، مهر، رأفت و آرامش را به خانه و جامعه پیوند می‌زند.

حضور دختر، لطافت و عاطفه را به خانه می‌آورد

رنجبران با اشاره به جایگاه دختر در خانواده گفت: خانه‌ای که دختر در آن حضور دارد، سرشار از لطافت، عاطفه و مهربانی است و همین عطوفت، حتی روح مردان را در سخت‌ترین میدان‌های زندگی نرم و متحول می‌کند.

حضرت زهرا (س)، الگوی کامل کرامت زن در نگاه اسلام

وی با تبیین نگاه اسلام به زن خاطرنشان کرد: در دورانی که زن در عصر جاهلیت در اوج مظلومیت و تحقیر قرار داشت، پیامبر اعظم (ص) با معرفی حضرت فاطمه زهرا (س) به‌عنوان «کوثر»، الگوی کامل کرامت زن را به جهان ارائه داد و با سیره عملی خود، مقام زن را احیا کرد.

نایب رئیس شورای ملی هیأت بانوان کشور افزود: تکریم پیامبر (ص) نسبت به حضرت زهرا (س)، ایستادن در برابر ایشان و بوسیدن دستانشان، پیام روشنی برای همه تاریخ دارد که زن، محور رحمت، لطافت و انسان‌سازی است و هر تفکری خلاف این نگاه، نشانه جهل و فاصله از منطق اسلام است.

مادری، کلید تربیت جامعه‌ای سالم و اخلاق‌مدار

رنجبران با بیان اینکه محور اصلی این همایش، نقش تربیتی زن در خانواده است، گفت: خانواده یک جامعه کوچک است و اگر مادر نقش خود را به‌درستی ایفا کند، جامعه‌ای سالم، بااخلاق و الگو شکل خواهد گرفت.

وی با اشاره به دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در تکریم مقام زن و مادر، افزود: بالاترین افتخار زن، نقش مادری است و نشاط و شادابی در خانه، اخلاق‌مداری و مهربانی، و نظم، تقوا و پایبندی به قانون، از مهم‌ترین مؤلفه‌های مادری موفق در تربیت نسل آینده به‌شمار می‌روند.

زن مسلمان، معمار آینده جامعه

نایب رئیس شورای ملی هیأت بانوان کشور تأکید کرد: زن مسلمان، به‌ویژه مادر، نقشی بی‌بدیل در ساخت آینده جامعه دارد و هرچه این نقش آگاهانه‌تر و مبتنی بر الگوی حضرت زهرا (س) باشد، جامعه نیز به همان میزان به تعالی، عزت و پیشرفت نزدیک‌تر خواهد شد.