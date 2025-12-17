عتباتی: نوزدهمین پرونده قتل عمد آذربایجان غربی منجر به سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه از نوزدهمین سازش پرونده قتل عمد استان در شهرستان خوی خبر داد و گفت: تلاشهای هستههای جهادی منجر به گذشت اولیای دم و پایان پرونده شد.
وی ادامه داد: فردی با هویت ح – ه در شهرستان خوی مرتکب قتل عمد شده بود که پس از طی مراحل رسیدگی در شعبه کیفری یک شمال استان، حکم قصاص نفس وی صادر شد.
عتباتی افزود: به منظور جلب رضایت اولیای دم، جلسات مختلف سازش تشکیل شد و با تلاش هستههای جهادی بخشایش، اولیای دم از حق خود گذشتند. این اقدام بزرگ منجر به رقم خوردن نوزدهمین سازش پرونده قتل عمد استان در خوی شد.
عتباتی تصریح کرد: سازش و گذشت اولیای دم علاوه بر کاهش تنشهای اجتماعی، نشاندهنده تلاش دستگاه قضائی و هستههای جهادی برای حفظ آرامش و صلح در جامعه است.
