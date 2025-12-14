  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

لائینی: اقدام هماهنگ برای مقابله با بی‌حجابی سازمان‌یافته ضروری است

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه صیانت از ارزش‌های دینی با توصیه محقق نمی‌شود بر ضرورت اقدام هماهنگ برای مقابله با بی‌حجابی سازمان‌یافته تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران اظهار کرد: مسئولیت پاسداری از حرمت رمضان پیش از آنکه متوجه قوانین باشد، متوجه تعهد فردی و دینی آحاد جامعه است و این نگاه باید مبنای سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اثربخشی اقدامات در گرو درک مشترک و اجرای هماهنگ مجریان است، افزود: نبود وحدت نظر و پراکندگی در اجرا، هر سیاستی را کم‌اثر می‌کند و لازم است همه دستگاه‌های مسئول در میدان عمل حضور فعال داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به ضرورت پرهیز از ترک فعل مدیران گفت: تجربه‌ها نشان می‌دهد هر جا اراده جدی وجود داشته، نتایج ملموس حاصل شده و کوتاهی‌ها مستقیماً به بدنه اجتماعی آسیب زده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آمار تخلفات صنفی در استان، نانوایی‌ها را از جمله بخش‌های نیازمند نظارت ویژه دانست و افزود: اختلاف معنادار آمار تخلفات در این حوزه، ضرورت بازنگری در شیوه‌های نظارتی را نشان می‌دهد.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین کاهش نرخ رشد جمعیت در مازندران را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: استمرار این روند، آینده جمعیتی استان را با چالش جدی مواجه می‌کند و حمایت عملی از خانواده‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید از ادارات و دستگاه‌های اجرایی آغاز شود و با برخورد جدی با تشکل‌های سازمان‌دهنده بی‌حجابی، به سطح جامعه تعمیم یابد.

