به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران اظهار کرد: مسئولیت پاسداری از حرمت رمضان پیش از آنکه متوجه قوانین باشد، متوجه تعهد فردی و دینی آحاد جامعه است و این نگاه باید مبنای سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اثربخشی اقدامات در گرو درک مشترک و اجرای هماهنگ مجریان است، افزود: نبود وحدت نظر و پراکندگی در اجرا، هر سیاستی را کم‌اثر می‌کند و لازم است همه دستگاه‌های مسئول در میدان عمل حضور فعال داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به ضرورت پرهیز از ترک فعل مدیران گفت: تجربه‌ها نشان می‌دهد هر جا اراده جدی وجود داشته، نتایج ملموس حاصل شده و کوتاهی‌ها مستقیماً به بدنه اجتماعی آسیب زده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آمار تخلفات صنفی در استان، نانوایی‌ها را از جمله بخش‌های نیازمند نظارت ویژه دانست و افزود: اختلاف معنادار آمار تخلفات در این حوزه، ضرورت بازنگری در شیوه‌های نظارتی را نشان می‌دهد.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین کاهش نرخ رشد جمعیت در مازندران را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: استمرار این روند، آینده جمعیتی استان را با چالش جدی مواجه می‌کند و حمایت عملی از خانواده‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید از ادارات و دستگاه‌های اجرایی آغاز شود و با برخورد جدی با تشکل‌های سازمان‌دهنده بی‌حجابی، به سطح جامعه تعمیم یابد.