سرکنسول عراق در مشهد: شکست داعش با یاری مجاهدان ایرانی محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال شرق کشور، «فیصل فاهم» در جشن سالگرد شکست داعش، در هتل میثاق مشهد اظهار کرد: این پیروزی بزرگ همچنین به یُمن مجاهدت رزمندگان عراقی و رهبری مرجعیت آیت الله سیستانی و سایر علما به دست آمده است.

سرپرست کنسولگری عراق در مشهد اضافه کرد: همه ما مدیون شهدا عزیزی هستیم که با جانفشانی خود منطقه را از خطر نیروهای تکفیری نجات دادند.

وی ضمن قرائت پیام «فواد حسین» وزیر خارجه عراق در سخنانی سالروز شکست گروهک منحوس تکفیری داعش را تبریک گفت.

گفتنی است؛ شامگاه یکشنبه ۲۳ آذرماه مراسم بزرگداشت جشن سالگرد شکست داعش به میزبانی کنسولگری جمهوری عراق در مشهد با حضور معاون امنیتی، انتظامی استاندار خراسان رضوی و معاون نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال شرق کشور و همچنین رؤسای نمایندگی‌های خارجی مقیم مشهد در هتل میثاق برگزار شد.