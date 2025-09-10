  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸

بی‌تفاوتی دولتمردان مسلمان عامل نسل‌کشی در غزه است

بی‌تفاوتی دولتمردان مسلمان عامل نسل‌کشی در غزه است

تربت جام - امام جمعه اهل‌سنت سمیع‌آباد گفت: اگر دولتمردان جهان اسلام بصیرت، شجاعت و غیرت داشتند، امروز شاهد نسل‌کشی در غزه نبودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی امان‌الله برزگر در همایش تجلیل از علمای تقریبی اهل‌سنت بخش سمیع‌آباد تربت‌جام که عصر چهارشنبه برگزار شد، با یادآوری نام‌گذاری هفته وحدت توسط امام خمینی (ره) و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، حفظ وحدت اسلامی و انسجام ملی را در این برهه از زمان ضروری دانست و اظهار کرد: هدف اصلی دشمن، از بین بردن اصل اسلام است.

وحدت؛ میراث امام خمینی (ره) و راهبرد رهبری

امام‌جمعه اهل‌سنت سمیع‌آباد تربت‌جام با اشاره به اختلاف نظرهای تاریخی درباره تاریخ میلاد پیامبر اکرم (ص) و نام‌گذاری هفته وحدت توسط امام راحل، این حرکت را گامی مهم برای ایجاد یکپارچگی بین مسلمانان شیعه و سنی خواند.

وی با تأکید بر این‌که کنفرانس سالانه وحدت اسلامی در ایران نمادی از این انسجام است، گفت: امروز دشمنان ما برنامه‌های زیادی برای تضعیف وحدت مسلمانان دارند. وظیفه علما، اندیشمندان و دانشمندان بیش از پیش سنگین است.

برزگر سخنان رهبر انقلاب را فصل‌الخطاب برای همه مسلمانان دانست و تخطی از آن را ظلمی بزرگ به خود، کشور و جهان اسلام عنوان کرد.

امام‌جمعه اهل‌سنت سمیع‌آباد با بیان اینکه دشمن اصلی ما آمریکا و اسرائیل هستند و با هیچ‌کس تعارف ندارند گفت: فتنه‌هایی نظیر ظهور داعش را که با شعار لا اله الا الله مسلمانان را فریب داد، نمونه‌ای از نقشه‌های دشمن است.

وی با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل به کشورهای منطقه، از جمله غزه، تصریح کرد: آن‌ها نگاه نمی‌کنند که این خانه سنی است یا شیعه؛ هدفشان ریشه‌کن کردن اسلام است.

برزگر به بی‌تفاوتی برخی دولتمردان جهان اسلام در برابر جنایات اسرائیل در غزه انتقاد کرد و افزود: اگر دولتمردان جهان اسلام بصیرت، شجاعت و غیرت داشتند، امروز شاهد نسل‌کشی در غزه نبودیم.

امام‌جمعه اهل‌سنت سمیع‌آباد ارتباط و دوستی با دشمنان اسلام را مایه تأسف دانست و بل بیان این‌که هدف دشمن نه فلسطین، نه یمن و نه ایران، بلکه اسلام است، هشدار داد: اگر مسلمانان متحد نباشند، دشمن به سراغ دیگر کشورها مانند مصر و عربستان نیز خواهد رفت.

وی از همه مسلمانان خواست تا در برابر تبلیغات سو در فضای مجازی هوشیار باشند و فریب سخنان پوچ دشمنان را نخورند.

برزگر تأکید کرد: بیش از پیش باید وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم. هر کس دانسته یا نادانسته بر خلاف منویات مقام معظم رهبری عمل کند، آب به آسیاب دشمن ریخته است.

امام‌جمعه اهل‌سنت سمیع‌آباد تربت‌جام همچنین علما و بزرگان هر دو مذهب را به روشنگری و آگاه‌سازی مردم فراخواند تا مسلمانان از هر طیف و قشری، یکپارچگی خود را در برابر دسیسه‌های دشمن حفظ کنند.

کد خبر 6585960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها