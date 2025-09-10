به گزارش خبرنگار مهر، مولوی امانالله برزگر در همایش تجلیل از علمای تقریبی اهلسنت بخش سمیعآباد تربتجام که عصر چهارشنبه برگزار شد، با یادآوری نامگذاری هفته وحدت توسط امام خمینی (ره) و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، حفظ وحدت اسلامی و انسجام ملی را در این برهه از زمان ضروری دانست و اظهار کرد: هدف اصلی دشمن، از بین بردن اصل اسلام است.
وحدت؛ میراث امام خمینی (ره) و راهبرد رهبری
امامجمعه اهلسنت سمیعآباد تربتجام با اشاره به اختلاف نظرهای تاریخی درباره تاریخ میلاد پیامبر اکرم (ص) و نامگذاری هفته وحدت توسط امام راحل، این حرکت را گامی مهم برای ایجاد یکپارچگی بین مسلمانان شیعه و سنی خواند.
وی با تأکید بر اینکه کنفرانس سالانه وحدت اسلامی در ایران نمادی از این انسجام است، گفت: امروز دشمنان ما برنامههای زیادی برای تضعیف وحدت مسلمانان دارند. وظیفه علما، اندیشمندان و دانشمندان بیش از پیش سنگین است.
برزگر سخنان رهبر انقلاب را فصلالخطاب برای همه مسلمانان دانست و تخطی از آن را ظلمی بزرگ به خود، کشور و جهان اسلام عنوان کرد.
امامجمعه اهلسنت سمیعآباد با بیان اینکه دشمن اصلی ما آمریکا و اسرائیل هستند و با هیچکس تعارف ندارند گفت: فتنههایی نظیر ظهور داعش را که با شعار لا اله الا الله مسلمانان را فریب داد، نمونهای از نقشههای دشمن است.
وی با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل به کشورهای منطقه، از جمله غزه، تصریح کرد: آنها نگاه نمیکنند که این خانه سنی است یا شیعه؛ هدفشان ریشهکن کردن اسلام است.
برزگر به بیتفاوتی برخی دولتمردان جهان اسلام در برابر جنایات اسرائیل در غزه انتقاد کرد و افزود: اگر دولتمردان جهان اسلام بصیرت، شجاعت و غیرت داشتند، امروز شاهد نسلکشی در غزه نبودیم.
امامجمعه اهلسنت سمیعآباد ارتباط و دوستی با دشمنان اسلام را مایه تأسف دانست و بل بیان اینکه هدف دشمن نه فلسطین، نه یمن و نه ایران، بلکه اسلام است، هشدار داد: اگر مسلمانان متحد نباشند، دشمن به سراغ دیگر کشورها مانند مصر و عربستان نیز خواهد رفت.
وی از همه مسلمانان خواست تا در برابر تبلیغات سو در فضای مجازی هوشیار باشند و فریب سخنان پوچ دشمنان را نخورند.
برزگر تأکید کرد: بیش از پیش باید وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم. هر کس دانسته یا نادانسته بر خلاف منویات مقام معظم رهبری عمل کند، آب به آسیاب دشمن ریخته است.
امامجمعه اهلسنت سمیعآباد تربتجام همچنین علما و بزرگان هر دو مذهب را به روشنگری و آگاهسازی مردم فراخواند تا مسلمانان از هر طیف و قشری، یکپارچگی خود را در برابر دسیسههای دشمن حفظ کنند.
