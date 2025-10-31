طاهری: دشمن همواره با ابزار رسانه و جنگ نرم در پی تحریف واقعیت‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های عبادی‌سیاسی نمازجمعه این هفته کاشمر که در امام زاده سیدحمزه (ع) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، ضمن گرامیداشت مناسبت‌های پیش‌رو از جمله ۱۳ آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) و روز فرهنگ عمومی، اظهار کرد: ملت ایران از ابتدای تاریخ معاصر قربانی سیاست‌های استعمار بوده است، در حالی‌که ایران در هر دو جنگ جهانی اعلام بی‌طرفی کرده بود، مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفت و نتیجه آن، تسلط رضاخان به‌عنوان نخستین پادشاه دست‌نشانده آنها بود.

امام جمعه کاشمر با اشاره به ماهیت جنگ‌طلبانه غرب افزود: در جنگ جهانی اول بیش از ۲۱ میلیون و در جنگ جهانی دوم تا ۸۵ میلیون نفر از اروپاییان کشته شدند، اما هیچ‌گاه آنان خود را ملت‌های خشن معرفی نکردند ولی با خلق گروه‌هایی مانند داعش، چهره‌ای خشن از مسلمانان به نمایش گذاشتند تا تمدن اسلامی را عقب‌مانده نشان دهند.

وی با بیان اینکه دشمن با جنگ روایت‌ها و جنگ رسانه‌ای به کشور حمله کرده است، تصریح کرد: باید به جای موضع دفاعی، از رویکرد تهاجمی فرهنگی استفاده کنیم.

طاهری عنوان کرد: امروز دشمن با صدها کارشناس و تولید شبهه، افکار عمومی را هدف گرفته است و ما باید با زبان هنر و رسانه پاسخ دهیم.

امام جمعه کاشمر افزود: در برابر این هجمه‌ها چهار راهکار اساسی وجود دارد؛ یکی اتخاذ رویکرد تهاجمی و استفاده از ظرفیت هنر و رسانه در دفاع از ارزش‌ها، دومین آن شفافیت و صداقت با مردم، سومین آن هدفمند کردن روایت‌ها و هماهنگی رسانه‌ها، چهارمین مورد توانمندسازی مردم در پاسخ به شبهات است.

وی با تأکید بر نقش هنرمندان گفت: هنرمندان در خط مقدم مبارزه فرهنگی قرار دارند و مسئولان باید از ظرفیت آنان بهره بگیرند چون اگر تنها در موضع دفاعی بمانیم، فرصت پاسخ‌گویی از ما گرفته می‌شود.

طاهری با اشاره به استقلال سیاسی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی افزود: ایران به دلیل برخورداری از ارتش قدرتمند و استقلال در تصمیم‌گیری، کشوری قابل اعتماد برای همکاری‌های بین‌المللی است و دشمنان نمی‌توانند این جایگاه را از ملت بگیرند.

امام جمعه کاشمر خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر توان داخلی، موقعیت ژئوپولیتیکی و سرمایه انسانی جوان، باید برای رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال تلاش کند و حتی جوانان دانشجو و دانش‌آموز نیز امروز ایده‌های ارزشمندی برای مهار تورم و پیشرفت کشور ارائه می‌کنند.

وی با دعوت مردم به حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: مقابله با استکبار جشن اراده ملت است و حضور پرشور مردم در این روز، پیام ایستادگی ملت ایران در برابر زورگویان جهان است.

طاهری ضمن قدردانی از خدمات دولت در حوزه بیمه سلامت افزود: بسیاری از بیماری‌های صعب‌العلاج تحت پوشش این بیمه هستند اما برخی از مردم به دلیل ناآگاهی از این خدمات بهره‌مند نمی‌شوند که لازم است بیماران پیش از اقدام به درمان، از خدمات بیمه سلامت اطلاع یابند تا هزینه‌های درمانی آن‌ها کاهش یابد.