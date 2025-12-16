به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، به دلیل تقطیع بخشی از سخنرانی اش در ششم ژانویه ۲۰۲۱، از شبکه بی‌بی‌سی به اتهام افترا شکایت کرد.

بر اساس این گزارش، در شکایت ترامپ آمده است که بی‌بی‌سی با انتشار بخش‌های تقطیع شده از سخنانش، مرتکب افترا شده و همچنین قانون ایالت فلوریدا درباره منع رویه‌های تجاری فریبنده و ناعادلانه را نقض کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا برای هر یک از دو اتهام مطرح‌شده، دست‌کم ۵ میلیارد دلار غرامت درخواست کرده است.

ترامپ پیش‌تر نیز از برخی رسانه‌ها شکایت کرده بود که از جمله آنها می‌توان به سی‌ان‌ان، ای‌بی‌سی نیوز، سی‌بی‌اس نیوز، وال‌استریت ژورنال و نیویورک تایمز اشاره کرد.

در ششم ژانویه ۲۰۲۱، حامیان ترامپ، در تلاش برای جلوگیری از تأیید پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات، به ساختمان کنگره این کشور یورش بردند.

شکایت از بی‌بی‌سی به پخش برنامه‌ای مربوط می‌شود که در آن خبرنگاران این شبکه، دو بخش از یکی از سخنرانی‌های ترامپ را به‌هم چسبانده بودند؛ اقدامی که باعث شد چنین به نظر برسد او حامی شورش ژانویه ۲۰۲۱ در کنگره بوده است.