  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

عدم استفاده از کلاه ایمنی جان موتورسوار را گرفت

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت موتورسوار به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در این باره گفت: حوالی ساعت ۰۳:۳۳ بامداد یک فقره تصادف منجر به فوت در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید صیاد شیرازی، زیر پل خواجه عبداله به وقوع پیوست.

وی افزود: در این سانحه، یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده است. متأسفانه در اثر این حادثه راننده موتور سیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه وارده در صحنه تصادف دم فوت شد.

سرهنگ جوانبخت در پایان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بار دیگر بر اهمیت رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از تجهیزات ایمنی تأکید کرد و گفت: استفاده از کلاه ایمنی برای راکبان موتورسیکلت، نقش حیاتی در حفظ جان آنان دارد و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

کد خبر 6690942
فاطمه کریمی

