شورای شهر اهواز به نماد بی قانونی و گرو کشی تبدیل شده است

محمدحسین ملایی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از مشکلات شوراهای شهر، نبود قانون است. شوراها برای شهرداری قانون ایجاد می‌کنند اما خودشان در جلساتی که به لحاظ قانونی باید تشکیل شود حضور پیدا نمی‌کنند.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: دستگاه‌های بیرونی و نظارتی باید بر عملکرد شورا نظارت داشته باشند اما سکوت کرده اند.

وی افزود: شورای شهری که خود پر از ایراد باشد چگونه می‌تواند بر عملکرد شهرداری نظارت داشته باشد؟ این مسأله امکان پذیر نیست.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز، نداشتن اجماع را آفت شورا اعلام و عنوان کرد: سه سال بر سر ماندن و یا رفتن امینی اختلافات شدیدی در شورا و شهرداری رخ داده است به گونه‌ای که مدیریت شهری به شدت دستخوش فشار و تنش قرار گرفت.

ملایی زمانی ادامه داد: چندین بار جلسات قانونی شورا به دلیل حضور نیافتن برخی اعضای شورا برگزار نشد و بیان کردند تنها علت تمام این اختلافات حضور رضا امینی شهردار سابق اهواز است اما اکنون که وی حضور ندارد چرا حاضر نمی‌شوید و به اختلافات دامن می زنید؟

وی خطاب به اعضای شورای شهر که در صحن حاضر نمی‌شوند، بیان کرد: چرا با این رفتار دور از شأن، جایگاه متعالی شورا را دچار خدشه بیشتری می‌کنید؟ و چرا با پایه گذاری این بدعت نامناسب در شوراها، چنین روندی را نهادینه می‌کنید؟

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز با بیان اینکه بارها گفته ایم علت و ریشه اختلافات شورا، امینی نبوده و نیست، تصریح کرد: مشکل اصلی شورا، زیاده خواهی ها، دخالت در امور غیر مرتبط، دخالت در انتصابات و عدم تمکین به اجرای قانون است.

ملایی زمانی افزود: شورایی که باید نماد شور، نشاط، همگرایی و اجرای قانون باشد به نماد بی قانونی و گرو کشی تبدیل شده است. متأسفانه این گفتار منطقی در هیاهوی فضای رسانه‌ای و دخالت عوامل غیر مرتبط به حاشیه رانده شد.

وی با اشاره به اینکه برخی می‌گویند علت عدم حضور این اعضا نداشتن اجماع برای انتخاب شهردار است، گفت: باید در جلسات حضور پیدا کنند، حتی اگر برای انتخاب شهردار به اجماع نرسند مشکلی نیست، بگویند این شهردار بماند یا برود و نمی‌توان به دلیل به اجماع نرسیدن از وظایف قانونی خود اجتناب کنند.

عضو شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص انتصاباتی که توسط سرپرست شهرداری انجام می‌شود، اظهار کرد: اعضایی که در جلسات غایب هستند، خود اصرار داشتند مدت زمان سرپرستی شهردار پنج روز باشد که نهایت برای ۲۰ روز انتخاب و در شورای تطبیق فرمانداری تأیید شد لذا پس از آن انتصابات سرپرست شهرداری غیرقانونی است البته اگر مصوبه صورت نمی‌گرفت انجام کار قانونی بود.

ملایی زمانی با بیان اینکه اعضای شورای شهر نماینده‌های منتخب مردم هستند تا با همفکری، وحدت رویه ایجاد کنند و بر کارهای شهرداری نظارت داشته باشند، تاکید کرد: این نگاهی متعالی است اما چگونه اقدامی داشتیم که نقطه قوت به ضعف تبدیل شده است؟ دخالت‌های بی جا مهم‌ترین موضوع است.

وی اضافه کرد: موضوع دیگر انتصابات است و وعده‌هایی که داده می‌شود، اگر هر عضو شورا با شرط و شروط نفر تعیین کند کارها پیش نمی‌رود و خروجی نخواهد داشت که این بین کوتاه‌ترین دیوار شهردار است.

به گفته ملایی زمانی، مهم‌ترین رکن حرکت و به سرانجام خوب رسیدن، ثبات مدیریتی و التزام عملی به قانون است اگر این دو موضوع در شوراها جا بیفتد مشکل پیش نخواهد آمد.