  1. استانها
  2. خوزستان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

سرپرست شهرداری اهواز برای ادامه فعالیت نیازمند مصوبه است

سرپرست شهرداری اهواز برای ادامه فعالیت نیازمند مصوبه است

اهواز ـ رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: سرپرست شهرداری برای ادامه فعالیت تا زمان صدور حکم شهردار از وزارت، نیازمند مصوبه شورا است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مطیعی ظهر امروز دوشنبه در حاشیه دویست و بیستمین جلسه شورای اسلامی کلانشهر اهواز در خصوص پایان مدت فعالیت سرپرست شهرداری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فرآیند انتخاب سرپرست و شهردار اهواز به درستی و بر اساس اصول قانون انجام شده است.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز ادامه داد: در خصوص حکم سرپرست شهرداری نیز اقدامات قانونی انجام شده است و طبق روال قانونی اقدامات نظارتی شورا و مجموعه مدیریت شهری در حال انجام است.

وی با اشاره به تمدید یا عدم تمدید فعالیت سرپرست شهرداری تا زمان صدور حکم شهردار، گفت: اقدامات قانونی در حال انجام است و نهادهای قانون گذار باید در این خصوص شرح دهند.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز اظهار کرد: سرپرست شهرداری برای ادامه فعالیت نیازمند مصوبه شورا است. روند بررسی شرایط و صدور حکم شهردار اهواز در مدت ۱۰ روز باید انجام شود.

کد خبر 6698505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها