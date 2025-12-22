سرپرست شهرداری اهواز برای ادامه فعالیت نیازمند مصوبه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مطیعی ظهر امروز دوشنبه در حاشیه دویست و بیستمین جلسه شورای اسلامی کلانشهر اهواز در خصوص پایان مدت فعالیت سرپرست شهرداری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فرآیند انتخاب سرپرست و شهردار اهواز به درستی و بر اساس اصول قانون انجام شده است.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز ادامه داد: در خصوص حکم سرپرست شهرداری نیز اقدامات قانونی انجام شده است و طبق روال قانونی اقدامات نظارتی شورا و مجموعه مدیریت شهری در حال انجام است.

وی با اشاره به تمدید یا عدم تمدید فعالیت سرپرست شهرداری تا زمان صدور حکم شهردار، گفت: اقدامات قانونی در حال انجام است و نهادهای قانون گذار باید در این خصوص شرح دهند.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز اظهار کرد: سرپرست شهرداری برای ادامه فعالیت نیازمند مصوبه شورا است. روند بررسی شرایط و صدور حکم شهردار اهواز در مدت ۱۰ روز باید انجام شود.