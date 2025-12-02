توضیحاتی در خصوص روند انتخاب شهردار اهواز

حجت الله زارع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دویست و شانزدهمین جلسه صحن علنی شورای شهر بیان کرد: در گذشته بارها مطرح می‌شد که مشکل شهر اهواز، رضا امینی است و اگر برود هیچ مشکلی نداریم، اما اکنون مشخص شد اینگونه نیست، این مساله برای ما مشخص بود و در حال حاضر برای مردم مشخص می‌شود.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز با بیان اینکه برای تشکیل جلسه انتخاب سرپرست شهرداری، مشکلاتی وجود داشت، گفت: در جلساتی که دو سه روز تشکیل شد اعلام کردیم طبق قانون، بازه زمانی سرپرستی سه ماهه است اما برخی از همکاران شورای شهر این را نپذیرفتند. با اصرار و تاکید در ابتدا گفتند حداکثر برای یک هفته انتخاب شود، بعد از سه روز رایزنی و گفتگو به دو هفته رضایت دادند، ما نیز تمکین کردیم، پس از کش و قوس‌های فراوان و گذشت سه روز، نهایتاً شامگاه ۲۳ آبان ماه سرپرست شهرداری اهواز انتخاب شد.

وی ادامه داد: همان اعضا تاکید داشتند سرپرست شهرداری اهواز بعد از مهلت قانونی، نباید اجازه هیچ گونه دخل و تصرف داشته باشد.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز اظهار کرد: ۴۸ ساعت پس از انتخاب سرپرست، با توافق و تصمیم جمعی مقرر شد جلسات مرتبط با انتخاب شهردار برگزار شود؛ قریب به دو هفته گذشته جلساتی برگزار شد که برخی روزها مدت زمان اختصاص یافته به جلسات بیش از ۱۰ ساعت کاری در روز بود، فرآیندی تعریف و شاخص‌هایی تعیین شد و چهار گام پیش رفتیم.

زارع زاده با ابراز تأسف از عدم حضور و مشارکت برخی از اعضای شورای شهر در این جلسات، افزود: این افراد نسبت به وظیفه شورایی خود در قبال مردم عمل نکردند؛ گام اول در جلسه‌ای با همفکری همه حاضرین (مشارکت ۱۲ عضو) به سبد ۲۶ نفره رسیدیم.

وی ادامه داد: دو نفر از اعضا به عنوان دبیر انتخاب شدند تا دو موضوع شرایط احراز شهردار شدن این افراد و آیا تمایلی برای خدمت در این حوزه را دارند یا خیر، مورد بررسی قرار دهند. پس از بررسی‌ها سبد به ۱۲ نفر تقلیل یافت و این اشخاص با رأی و نظر ۱۲ عضو شورا، به پنج نفر رسید.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز با بیان اینکه پنج نفر به جلسات حضوری دعوت شدند گفت: این افراد دیدگاه و برنامه‌های خود را ارائه کردند اما همچنان برخی از اعضا در این جلسات هم حضور پیدا نکردند نهایتاً پس از مذاکرات و جمع بندی، اجماع حداکثری بر یک نفر صورت گرفت. تعدادی از همکاران هم بر نفر دوم و سوم نظر داشتند.

زارع زاده گفت: دو گزینه پیش رو داشتیم؛ یا همه روی یک نفر اجماع داشته و برای یک نفر رأی گیری صورت گیرد یا اسم سه نفر روی تابلو نوشته و رأی گیری انجام شود تا هر شخصی رأی بیشتری آورد شهردار اهواز شود.

وی اظهار کرد: طبق درخواست همکاران شورایی، مدت سرپرستی تا شب گذشته ۱۰ آذر ماه بود لذا دو روز پیش دستور جلسه‌ای برای روز دوشنبه داده شد اما روز گذشته تعدادی از همکاران درخواست فرصتی برای مذاکره بیشتر داشتند و مطرح کردند جلسه ظهر روز گذشته به امروز صبح موکول شود، هیئت رئیسه از این مسئله تمکین کرد و جلسه به ۸ صبح امروز موکول شد.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز با بیان اینکه در جلسه امروز، چهار دستور کار داشتیم، تصریح کرد: دو دستور کار، رسیدگی به نظریات کمیته تطبیق فرمانداری در خصوص دو مورد از لوایح مصوبه شورا بود اما چنانچه به بند سوم که انتخاب شهردار بود رسیدیم، سه نفر از اعضا جلسه را ترک کردند، از ابتدا سه عضو حاضر نشده بودند لذا جلسه از رسمیت افتاد.

زارع زاده افزود: ادامه این موضوع را کسانی باید پاسخگو باشند که امروز با اهواز و مردم شهر اهواز بازی می‌کنند.

وی تاکید کرد: از همه مسئولین اجرایی ذیربط به عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر اهواز توقع داریم به استقلال شورای اسلامی شهر اهواز طبق قانون احترام بگذارند چرا که شورای شهر یک نهاد مدنی برگرفته از رأی مردم است و دیگران نباید در این موضوع دخالت کنند. دخالت کردن در استقلال رأی اعضای شورا و جایگاه شورا خدمت به مردم نیست بلکه خیانت به مردم و اصل دموکراسی است.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز در پاسخ به این سوال که تکلیف حسینی زاده چه می‌شود؟ گفت: این را اعضایی که جلسه را ترک کردند باید پاسخ دهند.

زارع زاده اضافه کرد: کمیته تطبیق فرمانداری اهواز مصوبه شورای شهر در خصوص بازه زمانی خدمت سرپرست تا تاریخ ۱۰ آذرماه را تأیید کرده لذا امروز کسی نمی‌تواند بگوید این مسئله درست است یا نادرست.