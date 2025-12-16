به گزارش خبرنگار مهر، صمدنژاد ابراهیمی در بیست و ششمین جشنواره تحلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور که امروز سهشنبه ۲۵ آذرماه با حضور حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سید مهدی ابطحی سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم و محمودرضا آقامیری؛ رئیس دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: حرکت پژوهش و فناوری امری پیوسته است و مانند دوی امدادی از فردی به فرد دیگر منتقل میشود. ما همواره جای پای خود را بر شانههای بزرگان میگذاریم و بالاتر میرویم.
وی با اشاره به تاریخچه برگزاری مراسم هفته پژوهش گفت: آئین تقدیر از پژوهشگران تا پیش از سال ۱۳۸۵ به صورت غیر متمرکز و در دانشگاه تهران تهران برگزار میشد و از سال ۱۳۸۵ به بعد به صورت متمرکز زیر نظر معاونت پژوهشی وزارت علوم ادامه یافته است. وزارت علوم با برگزاری ۲۵ دوره جشنواره خوارزمی از پژوهشگران، فناوران و نوآوران کشور، گامی ارزشمند در جهت ارج نهادن به خدمات نخبگان علمی برداشته است.
وی افزود: این جشنواره، با نگرشی جامع به نظام پژوهش و فناوری کشور، تاکنون از بیش از ۸۷۰ نفر از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران برجسته کشور تقدیر کرده است.
مدیر کل سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به فرآیند شناسایی و معرفی برگزیدگان این جشنواره مطابق ضوابط و آئیننامههای مربوطه گفت: رویکرد مسئله محور برای ما بسیار حائز اهمیت است. طرحهای صنعتی و فرهنگی در اولویت قرار دارند و تلاش شده فرد یا مجموعهای انتخاب شود که نوآوری فناورانه و اثرگذاری واقعی داشته باشد.
وی ادامه داد: در فرآیند ارسال و بررسی پروندهها، سه سامانه فعال بود و همه مراحل به صورت آنلاین انجام شد. در مجموع ۴۸۱ پرونده بررسی شد که عدد قابل توجهی است و نشان دهنده رشد فعالیتها در حوزههای مختلف به ویژه در راستای جوان گرایی مورد تأکید مقام معظم رهبری است.
معرفی ۴۸۱ پژوهشگر به دبیرخانه جشنواره
مدیر کل سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی وزارت علوم، افزود: بر اساس آمار ارائهشده، در مجموع ۴۸۱ پژوهشگر و پژوهشگر جوان، فناوران و نوآوران و حوزه ارتباط با جامعه و صنعت به دبیرخانه جشنواره پژوهش معرفی شدهاند که این افراد در گروههای مختلف فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی، دامپزشکی، هنر و معماری و پزشکی فعال بوده اند.
نژاد ابراهیمی، با بیان اینکه بیشترین تعداد مربوط به حوزه فنی و مهندسی با ۱۵۰ برگزیده است؛ تاکید کرد: پس از آن، علوم پایهبا ۹۰ نفر، علوم انسانی ۹۴ نفر، کشاورزی با ۴۳ نفر، دامپزشکی با ۴ نفر، پزشکی با ۹ نفر و هنر و معماری با ۸ نفر در رتبههای بعدی قرار دارند.
به گفته وی، از مجموع افراد معرفیشده به دبیرخانه ۲۴۵ نفر پژوهشگر، ۹۴ نفر پژوهشگر جوان و ۸۶ نفر فناور و نوآور بودهاند. همچنین، ۵۹ نفر از معرفیشدگان در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت فعالیت داشتهاند.
مدیر کل سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی وزارت علوم افزود: در مجموع ۱۸۵ پرونده مربوط به فناوران و نوآوران با دریافت اطلاعات اولیه در سامانه جشنواره به ثبت رسیده است. از این تعداد، ۸۶ پرونده که کامل بودند بررسی شده است.
نژاد ابراهیمی، با اشاره به پراکندگی درخواستهای فناوران و نوآوران به تفکیک مکان استقرار واحد فناور، اظهار کرد: ۹ نفر از پارکهای علم و فناوری، ۲ نفر از مراکز رشد و واحدهای فناور، یک نفر از دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی و یک نفر از دستگاههای اجرایی به عنوان فناور و نوآور برگزیده معرفی شدهاند. ۳۱ درخواست مربوط به دانشگاهها، ۱۸ درخواست مربوط به مراکز رشد و واحدهای فناور ،۱۶ درخواست از پارکهای علم و فناوری، یک درخواست ازنهادهای عمومی و یک درخواست دیگر از دستگاههای اجرایی هستند.
معرفی ۹۱ دانشگاه به جشنواره در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت
مدیر کل پژوهشی وزارت علوم، ادامه داد: بر اساس آمار ارائهشده، در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت، تعداد ۹۱ دانشگاه در فرآیند معرفی پژوهشگران به جشنواره پژوهش مشارکت داشتهاند. در همین چارچوب، ۱۶۶ عضو هیئت علمی از سوی این دانشگاهها به دبیرخانه جشنواره معرفی شدهاند.
نژاد ابراهیمی، در پایان گفت: در مجموع ۵۹ پژوهشگر در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت برای ارزیابی نهایی معرفی شدهاند که توزیع آنها در گروههای علمی فنی و مهندسی ۳۴ نفر، علوم پایه ۱۲ نفر، علوم انسانی ۱۱ نفر و کشاورزی ۲ نفر است. در نهایت ۱۰ پژوهشگر برتر در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت انتخاب شدهاند. این برگزیدگان در گروههای علمی مختلف فنی و مهندسی ۶ نفر، علوم پایه ۲ نفر، علوم انسانی و کشاورزی هر کدام یک نفر است.
مدیر کل سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه در نهایت ۵۴ پژوهشگر و فناور برگزیده در جشنواره پژوهش و فناوری سال جاری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، گفت: ۴۳ پژوهشگر، ۱۰ پژوهشگر جوان و یک پژوهشگر مهارتی در این جشنواره تقدیر خواهند شد.
وی با اشاره به توزیع جغرافیایی برگزیدگان جشنواره گفت: منتخبین این جشنواره از استانهای مختلف هستند؛ به همین دلیل میتوان این جشنواره را به درستی جشنواره ملی پژوهش و فناوری دانست.
نظر شما