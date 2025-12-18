نتایج فراخوان ایران-چین اعلام شد؛ تائید ۲طرح علوم آب و هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نتایج دهمین فراخوان مشترک بنیاد ملی علم ایران (INSF) و صندوق علمی مشترک راه ابریشم (SRSF) اعلام شد. در این فراخوان، ۲۹ پیشنهاد پژوهشی مشترک از سوی پژوهشگران ایرانی و چینی در حوزههای «علوم آب» و «هوش مصنوعی» به دبیرخانه فراخوان ارسال شد که پس از طی مراحل مختلف داوری و ارزیابی علمی در هر دو کشور، در نهایت دو طرح برای حمایت مشترک مورد پذیرش قرار گرفت.
پروپوزالهای دریافتشده پس از بررسی اولیه و تأیید فهرست طرحها در ایران و چین، بهصورت مستقل توسط طرفین داوری شدند. در بنیاد ملی علم ایران، ارزیابی علمی طرحها در کارگروههای تخصصی انجام شد و هر پیشنهادیه توسط داوران مرتبط بررسی و امتیازدهی شد. جمعبندی نظرات داوران در جلسات کارگروهها انجام گرفت و نتایج برای بررسی نهایی به کمیته بینالملل، متشکل از نمایندگان کارگروههای تخصصی، ارائه شد.
در ادامه، نتایج ارزیابیهای انجامشده میان بنیاد ملی علم ایران و آکادمی علوم چین تبادل شد و طرحهایی که در هر دو نهاد موفق به کسب امتیاز لازم شدند، بهعنوان طرحهای نهایی مورد تأیید قرار گرفتند. شاخصهای اصلی ارزیابی در بنیاد ملی علم ایران شامل نتایج داوریها، ضرورت حضور مجریان خارجی، میزان ارزشافزوده برای کشور، توانمندی علمی مجری و همکاران، امکانات آزمایشگاهی و دانش فنی، اهمیت ملی موضوع، خروجیهای پیشبینیشده و کیفیت علمی پروپوزالها بوده است.
