تقدیر از ۱۷ برگزیده در جشنواره پژوهش و فناوری ابوریحان بیرونی

به گزارش خبرنگار مهر، افشین زرقی، در بیستوششمین جشنواره پژوهشی ابوریحان در مراسم بیست و ششمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی که امروز سهشنبه دوم دی ماه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به اهداف این جشنواره گفت: جشنواره ابوریحان با هدف تقدیر و قدردانی از زحمات پژوهشگران دانشگاه در سطوح مختلف برگزار شد و پژوهشگران برگزیده در حوزههای بالینی و علوم پایه، در سطوح استاد و استادیار معرفی شدند.
وی افزود: امسال این جشنواره همزمان با کسب رتبه نخست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در حوزه تحقیقات و فناوری برگزار شد و همین موضوع، شکوه و اهمیت این مراسم را دوچندان کرد. در همین راستا، آئین یادمان کسب رتبه اول دانشگاه نیز در ذیل جشنواره برگزار شد.
زرقی با تأکید بر رویکرد دانشگاه نسل سوم، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاهی پژوهشمحور است که به دنبال تبدیل علم به محصول، اشتغالزایی و خلق ثروت است. در حال حاضر با دارا بودن ۲۶۴ شرکت دانشبنیان بنیان و ۹۱۴ محصول فناورانه، از دانشگاههای پیشرو در سطح کشور به شمار میآییم.
وی ادامه داد: در این جشنواره گزارش جامعی از موفقیتهای دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری ارائه شد و همچنین مجموعهای از راهکارهای تشویقی و حمایتی برای پژوهشگران با هدف حفظ جایگاه دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی مطرح شد.
معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به آئین تقدیر از برگزیدگان، گفت: در این دوره، ۱۰ پژوهشگر در بخش حقیقی و هفت مجموعه در بخش حقوقی بهعنوان برگزیدگان دانشگاه معرفی شدند که در مجموع ۱۷ برگزیده مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین در عرصه ملی، یکی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز مورد تجلیل قرار گرفت.
وی، اضافه کرد: امسال دانشگاه ۸۰ دانشمند دو درصد برتر جهان را در اختیار دارد که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. بنا داریم برای حفظ مرجعیت علمی دانشگاه، حمایت ویژهای برای این دانشمندان تعریف کنیم که از جمله آن تخصیص حداقل ۲۰۰ میلیون تومان حمایت دانشجویی با تصویب هیئترئیسه است.
زرقی در ادامه از موفقیتهای دانشجویی دانشگاه خبر داد و گفت: امسال سه دانشجوی دانشگاه بهعنوان برگزیده معرفی شدند که یکی در حوزه پژوهش و دیگری در حوزه فناوری بود. جالب اینکه برخی از برگزیدگان دانشگاه در جشنواره دانشجویی کشوری نیز موفق به کسب رتبه شدند.
وی با اشاره به کسب رتبه اول دانشگاه در جشنواره رازی برای دوازدهمین سال متوالی تصریح کرد: برنامه دانشگاه افزایش گرنتهای پژوهشی دانشجویی و تقویت حمایتهای فناورانه به منظور حفظ این جایگاه است.
معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان گفت: دانشگاه در رتبهبندیهای بینالمللی پژوهشی در بازه ۳۰۰ تا ۴۰۰ جهان قرار دارد و در بسیاری از رشتهها از جمله اورولوژی، پاتولوژی، علوم دارویی، علوم دندانپزشکی، بینایی سنجی، اندوکرینولوژی، گوارش و علوم اعصاب، جایگاه اول منطقه را به خود اختصاص داده است. حفظ این مرجعیت علمی نیازمند ارتقای کیفیت مقالات، تقویت آموزش و حرکت هرچه جدیتر به سمت دانشگاه نسل سوم است.
