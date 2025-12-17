  1. دانشگاه و فناوری
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

وزارت علوم شهادت دانشجوی دانشگاه پیام نور را تسلیت گفت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی، شهادت مظلومانه دانشجوی دانشگاه پیام نور و از کارکنان فرماندهی انتظامی استان کرمان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در اطلاعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهادت مظلومانه شهید سعید هادی‌پور، از کارکنان فرماندهی انتظامی استان کرمان و دانشجوی دانشگاه پیام نور را که به دست اشرار در شهرستان فهرج به شهادت رسید، تسلیت عرض می‌نماید.

این وزارتخانه با ابراز تأثر از این حادثه تلخ، شهادت این دانشجوی تلاشگر را که همزمان در راه تأمین امنیت جامعه جان خود را فدا کرد، به خانواده معظم وی، جامعه دانشگاهی و فرماندهی انتظامی استان کرمان تسلیت گفت و برای بازماندگان صبر جمیل و برای شهید سعید هادی‌پور علو درجات مسألت کرد.

