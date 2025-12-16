استاد دانشگاه تهران برنده جایزه ماهاتیرمحمد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، سید هادی برهانی، عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، در پنجمین دوره «جایزه بین‌المللی ماهاتیر محمد برای نوآوری فکری»، با پژوهش «جهان اسلام: پس از صهیونیسم و تحت تأثیر آن» موفق به کسب جایزه سوم این دوره شد. موضوع محوری این دوره از جایزه، «فلسطین: محور نوزایی تمدنی» بود.

در این دوره، جایزه اول به دکتر رولامی عبدالحمید از الجزایر و جایزه دوم به پروفسور صلاح عبدالرووف از مصر تعلق گرفت.

ارزش مالی جوایز اول تا سوم به ترتیب ۳۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ دلار آمریکا است. این جایزه به‌منظور تجلیل از اندیشمندان مسلمان که دستاوردهای نوآورانه در عرصه‌های علمی داشته‌اند، به افتخار ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر اسبق و معمار مالزی مدرن، پایه‌گذاری شده است.

«مجمع جهان اسلام برای اندیشه و تمدن» که ریاست آن را ماهاتیر محمد برعهده دارد، مسئولیت برگزاری سالانه این رویداد را بر عهده دارد.

اعطای این جایزه گامی در راستای تشویق تولید فکر و تقویت گفتمان‌های تمدنی در جهان اسلام تلقی می‌شود.