نماینده جهاد اسلامی فلسطین: رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اهدافش نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف صبح سه‌شنبه در یازدهمین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری با اشاره به نتایج جنگ اخیر غزه، تاکید کرد: رژیم صهیونیستی علیرغم حمایت‌های بی‌سابقه غرب، نتوانست به اهداف خود دست یابد و علاوه بر تحمیل خسارات سنگین، مشروعیت و «سرمایه اخلاقی» خود را در عرصه جهانی از دست داد.

ابوشریف اظهار داشت: در جنگ اخیر، رژیم صهیونیستی پیروز نشد و فلسطین و محور مقاومت، به رهبری جمهوری اسلامی ایران، پیروزی‌های زیادی به دست آورد.

وی با اشاره به حجم گسترده کمک‌های نظامی به رژیم صهیونیستی افزود: آمریکا در زمان جنگ غزه، هر هفته هزار تن مواد منفجره به رژیم صهیونیستی تحویل می‌داد، این علاوه بر تولید داخلی اسرائیل و حمایت‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای غرب بود که حتی اصول ادعایی خود مانند آزادی بیان و حقوق بشر را نیز زیر پا گذاشتند.

از دست دادن وجهه اخلاقی و محاکمه بین‌المللی

نماینده جهاد اسلامی مهم‌ترین شکست رژیم صهیونیستی را افول روایت اخلاقی و دموکراتیک آن دانست و گفت: این رژیم خود را یک نظام دموکراتیک حامی حقوق بشر در خاورمیانه معرفی کرده بود، اما در جنگ اخیر این نقاب کاملاً کنار رفت، اکنون شاهد محاکمه آن در دادگاه‌های بین‌المللی و طرد شدنش حتی در افکار عمومی غرب هستیم.

وی به تغییر مواضع حتی در بین حامیان سنتی این رژیم در آمریکا اشاره کرد.

تداوم مقاومت در غزه به رغم محاصره کامل

ابوشریف با تمجید از پایداری مردم غزه خاطرنشان کرد: نوار غزه، در مقابل یکی از قدرتمندترین ارتش‌های منطقه، با تحمل ۱۲۰ هزار تن مواد منفجره و محاصره کامل غذایی و دارویی، دو سال مقاومت کرد و تسلیم نشد، مردم غزه همچنان پرچم مقاومت را برافراشته نگه داشته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله فلسطین را کانون وحدت امت اسلامی خواند و ابراز تأسف کرد: گاهی شاهد استفاده‌های انحرافی از مفاهیم دینی برای تفرقه‌افکنی هستیم و شما دانشمندان و فرهیختگان، مسئولیت دارید در برابر این توطئه‌های تفرقه‌آفرین هوشیار باشید و برای اتحاد مسلمانان حول محور فلسطین تلاش کنید.

ابوشریف تاکید کرد: محور مقاومت، علیرغم متحمل شدن خسارات، قوی‌تر شده و رژیم صهیونیستی در ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی و بین‌المللی متحمل شکست شده است.

وی خاطرنشان کرد: ادامه مقاومت، کلید دستیابی به حقوق تاریخی مردم فلسطین است.