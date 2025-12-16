به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی بعد از ظهر سه شنبه در نشست بررسی و پیگیری مشکلات حوزه کارگری و کارفرمایی استان قزوین اظهار کرد: همه مسئولان، نمایندگان کارگران و کارفرمایان دغدغهمند وضعیت اقتصادی کشور هستند و افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید و ناپایداری بازارها مردم را تحت فشار قرار داده است.
وی افزود: یکی از راهکارهای مهم، اجرای دقیق قانون کالابرگ است که متأسفانه آنگونه که در مجلس تصویب شده، بهدرستی اجرا نشده و در این زمینه گلایه جدی وجود دارد.
محمدبیگی با اشاره به اشکالات دهکبندی یارانهها تصریح کرد: با توجه به حذف سه دهک بالا، باید مراقب بود حق کسی ضایع نشود و وزارت کار هرچه سریعتر اختلالات دهکبندی را برطرف کند.
نماینده قزوین در مجلس تأکید کرد: کالابرگ باید بهگونهای اجرا شود که امنیت غذایی، تأمین پروتئین و سلامت تغذیه مردم تضمین شود و نظارت بر بازار نیز تقویت گردد، چراکه بیتوجهی به قیمتها میتواند منجر به مشکلات اجتماعی شود.
وی مسکن کارگری را از مطالبات جدی دانست و گفت: با وجود اعلام آمادگی کارفرمایان، هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی استان وجود ندارد و لازم است جلسات فوری برای تسریع در ساخت مسکن کارگری برگزار شود.
محمدبیگی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و وحدت خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد معیشت مردم و امنیت کارگری قربانی سیاسیکاری شود و این جلسات باید تا رسیدن به نتایج ملموس ادامه یابد.
