۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

نمایی از آبگرفتگی معابر در قشم به دلیل شدت بارندگی

قشم- نمایی از آبگرفتگی جزیره قشم به دلیل شدت بارندگی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

