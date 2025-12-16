https://mehrnews.com/x39SXM ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸ کد خبر 6691477 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸ نمایی از آبگرفتگی معابر در قشم به دلیل شدت بارندگی قشم- نمایی از آبگرفتگی جزیره قشم به دلیل شدت بارندگی را در این فیلم مشاهده میکنید. دریافت 5 MB کد خبر 6691477 کپی شد مطالب مرتبط آبگرفتگی معابر دهلران بر اثر بارش شدید باران آبگرفتگی معابر آستارا بر اثر بارش شدید باران آبگرفتگی معابر شهر دهلران بر اثر بارش شدید باران آبگرفتگی معابر شهری دهلران بر اثر بارش شدید باران برچسبها بارندگی شدید و آبگرفتگی قشم آبگرفتگی معابر
