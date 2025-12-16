به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیاصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: که مالکان خودرو باید کوچکترین تغییرات فنی و ظاهری در وسیله نقلیه خود را جدی بگیرند، چرا که این تغییرات به منزله نقص فنی بوده و معاینه فنی معتبر خودرو را به طور خودکار باطل میکند.
سرهنگ شریفی با تعریف جامعی از «نقص فنی» آغاز کرد و گفت: نقص فنی یعنی هرگونه نقص یا تغییر در وضعیت ظاهری یا شرایط فنی وسیله نقلیه. برای مثال، یکی از رایجترین موارد، تغییر در ارتفاع خودرو است؛ کم یا زیاد کردن ارتفاع خودرو، تغییر در وضعیت ظاهری محسوب میشود. یا اگر مالک خودرو اقدام به تقویت موتور کند، این هم تغییر در شرایط فنی خودروست.
وی افزود: بهطور کلی، هرگونه تغییر در استانداردهای تعریفشده وسیله نقلیه، نقص فنی محسوب میشود و راننده یا مالک موظف است خودرو را به حالت استاندارد بازگرداند.
رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه به فهرستی از نواقصی اشاره کرد که حتی با وجود برخورداری از برگه معاینه فنی معتبر، موجب ابطال آن میشود:
آلایندگی صوتی: مانند صدای ناهنجار اگزوز.
آلایندگی زیستمحیطی: دودزا بودن خودرو.
تغییر رنگ چراغها: استفاده از چراغهای رنگی مانند قرمز یا آبی برای چراغ جلو ممنوع و نقص فنی محسوب میشود.
مشکلات لاستیک: نداشتن آج مناسب.
تجهیزات فصل بارندگی: سالم نبودن برفپاککن یا همراه نداشتن زنجیر چرخ در مسیرهای برفی.
نقص در سامانه ایمنی: شامل کمربند ایمنی و کیسه هوا.
شیشه جلو: داشتن هرگونه شکستگی.
سرهنگ شریفی تاکید کرد: اگر خودرو هر یک از این موارد را داشته باشد، حتی اگر معاینه فنی معتبر داشته باشد، معاینه فنی آن ابطال میشود.
خودروهای نو نیز مستثنی نیستند
وی در رادیو گفتگو و در پاسخ به سوالی درباره خودروهای صفر کیلومتر نیز توضیح داد: خودروهای نو تا چهار سال از دریافت معاینه فنی معاف هستند، اما به این شرط که تمام استانداردهای فنی را حفظ کرده باشند. اگر خودرویی که یک یا دو سال از عمرش گذشته دودزا شود، شیشهاش بشکند یا چراغها مشکل داشته باشند، دیگر آن معافیت چهار ساله معتبر نخواهد بود.
سرهنگ شریفی با اشاره به نقش حیاتی معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا و ارتقای ایمنی، خطاب به رانندگانی که از معاینه فنی فراری هستند، گفت: باید بدانند که معاینه فنی سلامت خود راننده و خانوادهاش را تضمین میکند. اگر خودرویی در معاینه فنی رد میشود، یعنی یک وسیله خطرناک است؛ هم برای دیگران و هم برای سرنشینان خودش.
وی با تاکید بر فصل بارندگی، هشدار داد: بخش عمده تصادفات زنجیرهای در شرایط لغزندگی، ناشی از نقص در لاستیک و سامانه ترمز است.
رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با توجه به نزدیکی آخر هفته و احتمال سفرهای زمستانی، از شهروندان خواست از سلامت سامانه گرمایش خودرو، پر بودن باک سوخت و همراه داشتن تجهیزات ضروری مانند زاپاس، جک، آچارچرخ و به ویژه زنجیر چرخ در مسیرهای برفی اطمینان حاصل کنند.
