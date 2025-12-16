علت واژگونی مرگبار اتوبوس در محور اصفهان ـ نطنز چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مؤمنی، جانشین پلیس راهور فراجا در حاشیه رسیدگی به مطالبات مردمی در مرکز ۱۹۷ پلیس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در مجموع، قریب به ۹۰۰ نفر مراجعه‌کننده حضوری و تلفنی داشتیم که پاسخگویی لازم به مطالبات آنان انجام شده که عمده درخواست‌ها مربوط به آموزشگاه‌های رانندگی، رفع توقیف و خلافی خودروها بود.

وی در ادامه درباره حادثه واژگونی اتوبوس در محور اصفهان نطنز که منجر به جان باختن ۱۳ نفر شد، گفت: علت دقیق حادثه در دست بررسی است و کارشناسان پلیس در حال بررسی صحنه هستند. نتیجه نهایی بررسی‌های کارشناسی متعاقباً اعلام خواهد شد و در حال حاضر نمی‌توان درباره علت قطعی حادثه اظهار نظر کرد.

جانشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این محور، سهم راه است. پیش‌تر مصوبه‌ای وجود داشته و به شرکت آزادراه‌ها نیز ابلاغ شده بود که در این مسیر باید نیوجرسی نصب شود. از چند سال گذشته مکاتبات متعددی با دستگاه‌های مربوطه انجام شده، اما متأسفانه این مصوبه اجرایی نشده است. قطعاً شرکت آزادراه‌ها در این حادثه سهم خواهد داشت و اگر نیوجرسی مطابق مقررات و مصوبات احداث شده بود، احتمالاً شاهد وقوع چنین تصادفی و جان‌باختن این تعداد از هموطنان نبودیم.

سردار مؤمنی درباره برخی فرضیه‌ها و احتمالات در خصوص قصور راننده یا خواب آلودگی ادامه داد: در حال اجرای طرح کنترل ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری هستیم و این طرح در شب حادثه نیز اجرا شده است. این اتوبوس در پاسگاه پلیس راه شاهین شهر مورد کنترل و نظارت همکاران ما قرار گرفته و مشکل خاصی نداشته است. بررسی دوربین‌ها نیز نشان می‌دهد سرعت خودرو غیر متعارف نبوده است. درباره فرضیه خواب‌آلودگی نیز در حال حاضر نمی‌توان به‌صورت قطعی اظهار نظر کرد. با توجه به مسافتی که اتوبوس پس از کنترل طی کرده، این فرضیه بعید به نظر می‌رسد، اما تا پایان بررسی کارشناسی نمی‌توان نظر قطعی ارائه داد.



وی تأکید کرد: آنچه در این حادثه اهمیت دارد، مسئولیت شرکت آزادراه‌هاست که باید پاسخگو باشند چرا مصوبات ایمنی را اجرایی نکرده‌اند.

جانشین پلیس راهور فراجا با بیان اینکه در اتوبوس‌ها برخی مسافران در بستن کمربند ایمنی تعلل می‌کنند گفت: اگر همه سرنشینان از کمربند ایمنی استفاده کرده بودند، قطعاً تعداد جان‌باختگان این حادثه کمتر بود.



سردار مؤمنی با اشاره به شرایط جوی اظهار داشت: با شروع بارندگی‌ها و لغزندگی سطح جاده‌ها از رانندگان، به‌ویژه رانندگان ناوگان عمومی که رانندگان حرفه‌ای محسوب می‌شوند، انتظار داریم قوانین و مقررات را با دقت بیشتری رعایت کنند تا سفرها با سلامت به پایان برسد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تصادفات در شهر تهران، گفت: متأسفانه شاهد افزایش تصادفات در تهران هستیم. در هفت‌ماهه نخست سال جاری، در تصادفات درون‌شهری نزدیک به ۱۰ درصد افزایش جان‌باختگان ثبت شده است. سهم شهر تهران از کل جان‌باختگان درون‌شهری کشور حدود ۱۷ درصد است. همچنین از مجموع افزایش جان‌باختگان، حدود ۶۰ درصد مربوط به شهر تهران است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۲۷۰ نفر از هموطنان در تصادفات درون‌شهری جان خود را از دست داده‌اند.

جانشین پلیس راهور فراجا تصریح کرد: به‌روزرسانی سامانه‌های ثبت تخلف، فعال‌سازی دوربین‌هایی که از چرخه فعالیت خارج شده‌اند و اصلاح نقاط حادثه‌خیز از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود و این موارد نیز به شهرداری اعلام شده است.

سردار مؤمنی با تأکید بر نقش پلیس در کنترل تصادفات گفت: پلیس راهور اقدامات خود را به صورت شبانه‌روزی انجام می‌دهد و حضور همکاران ما در سطح شهر تهران به‌طور مستمر قابل مشاهده است. با این حال، نقش مدیریت شهری در کاهش تصادفات بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

وی با بیان اینکه بیشترین قربانیان تصادفات در تهران، کاربران آسیب‌پذیر شامل موتورسیکلت‌سواران و عابران پیاده هستند از عابران، رانندگان و به‌ویژه موتورسیکلت‌سواران درخواست کرد که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد کاهش حوادث و حفظ جان هموطنان باشیم.