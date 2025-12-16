آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، در محور شهریار – تهران حدفاصل رضیآباد تا شهرقدس و همچنین در محور پاکدشت – تهران در محدوده قیامدشت مشاهده میشود.
وی ادامه داد: در عین حال، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.
سرهنگ محبی گفت: از نظر شرایط جوی، محور فیروزکوه با بارش برف و آزادراه قزوین – رشت با بارش باران همراه است و سایر محورهای شمالی کشور فاقد مداخلات جوی هستند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا اظهار کرد: همچنین بارش برف و باران در برخی محورهای استانهای تهران، مرکزی، کردستان، کرمان، اصفهان و فارس و بارش باران در برخی محورهای استانهای خراسان جنوبی، جنوب کرمان، هرمزگان و گیلان گزارش شده است.
وی افزود: افزون بر این، پدیده مهگرفتگی در برخی محورهای استان خوزستان مشاهده میشود.
بر اساس اعلام جانشین پلیس راه راهور فراجا، تعدادی از محورهای غیرشریانی به دلیل شرایط جوی یا فنی مسدود هستند که شامل دوآب – بلده (رفت و برگشت)، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، گنجنامه – تویسرکان، سیسخت – پادنا (رفت و برگشت) و چاهان – زرآباد میشود.
سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از وضعیت جادهها مطلع شده و با توجه به شرایط جوی، تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند.
