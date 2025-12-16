به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب اندایش، سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت موضوع عدالت شغلی، بر نقش ایده‌پردازی دانشجویان و نخبگان دانشگاهی در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و ارتقای نظام رفاه کشور تأکید کرد.

وی با تأکید بر رویکرد دولت در تعمیق عدالت اجتماعی و رفاه پایدار اظهار کرد: جوانان و نخبگان دانشگاهی نقش تعیین‌کننده‌ای در طراحی سیاست‌های کارآمد برای تحقق عدالت شغلی و توسعه متوازن بازار کار دارند.

اندایش تاکید کرد: محور سیاست‌گذاری‌های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمایت از ایده‌های نو و اجرای الگوهای بومی توسعه اشتغال است.

وی افزود: با هدایت و پشتیبانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجموعه وزارتخانه تحقق پیوست عدالت را از طریق شش راهبرد کلیدی دنبال می‌کند که یکی از آنها عدالت شغلی است.

اندایش با اشاره به ابلاغ راهبردهای شش‌گانه توسعه منطقه‌ای عدالت محور از سوی وزیر رفاه گفت: از مهم‌ترین راهبردهای این ابلاغیه می‌توان به‌کارگیری بومی اعضای هیئت مدیره شرکت‌های اقتصادی، استخدام نیرو در شرکت‌ها در قالب آزمون، ممنوعیت استفاده از مدیران پروازی، بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌ها به منطقه محل فعالیت و در نهایت خرید تجهیزات از داخل استان اشاره کرد.

سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه مهارت‌آموزی و کارآفرینی مبتنی بر مناطق به‌منظور کاهش نابرابری فرصت‌های شغلی کشور را یکی مباحث مهمی خواند که وزارت کار به دنبال آن است.

وی همچنین بر گسترش بیمه‌های اجتماعی و حمایت فراگیر از اقشار فاقد پوشش، توانمندسازی و حمایت از تعاونی‌های محلی و دانش‌بنیان برای ایجاد اشتغال پایدار، اصلاح نظام اطلاعات بازار کار و شفاف‌سازی داده‌ها جهت سیاست‌گذاری منصفانه در حوزه اشتغال، ترویج عدالت جنسیتی و حمایت از اشتغال زنان و جوانان در چارچوب سیاست‌های رفاه اجتماعی و تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و نهادهای اجرایی برای تبدیل ایده‌های علمی به طرح‌های عملیاتی تاکید کرد.