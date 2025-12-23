به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آستانه روز دانشجو نامه‌ای با عنوان «به استقبال ۱۶ آذر برویم» نوشت و از همه دانشجویان دعوت کرد تا با ارسال طرح‌ها، مقالات، یادداشت‌ها و دیدگاه‌های تخصصی خود، در عدالت شغلی کشور مشارکت فعال داشته باشند.



وی در این فراخوان پرسش «چه باید کرد تا عدالت شغلی، نه یک شعار، که روایت مسلط و موفق زندگی جمعی ما ایرانیان شود؟» مطرح کرد و از دانشجویان خواست به این پرسش پاسخ دهند.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز- سه شنبه دوم دی ماه با حضور در جمع دانشجویانی که به پرسش مطرح شده در نامه پاسخ دادند و با هدف دریافت نظرات دانشجویان و پاسخ به سوال مطرح شده در نامه خود به دانشجویان شرکت کننده در این فراخوان پاسخ می‌دهد.

