به گزارش خبرگزاری مهر، خانه تعاونگران ایران در آستانه هفته تعاون ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای اعلام کرد: تعاونیها فراتر از یک ابزار اقتصادی، میتوانند با ایجاد فرصتهای شغلی، ارتقای عدالت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی، نقشی تعیینکننده در رونق اقتصادی کشور و ساخت آیندهای روشنتر برای ایران ایفا کنند.
در این بیانیه آمده است: تعاون تنها یک سازوکار اقتصادی نیست؛ بلکه جلوهای از همبستگی اجتماعی، اعتماد متقابل و مشارکت آگاهانه مردم در توسعه کشور است. هفته تعاون امسال فرصتی است تا بار دیگر بر ضرورت همافزایی دولت، نهادهای کنشگر و خود تعاونگران برای توانمندسازی این بخش تأکید شود؛ چراکه پیشرفت واقعی تنها در سایه همکاری و همگرایی همه بازیگران ممکن خواهد بود.
خانه تعاونگران در ادامه، نقش سهگانه دولت، نهادهای کنشگر و تعاونگران را در توسعه این بخش تبیین کرده است. بر اساس این بیانیه نقش دولت شامل تدوین سیاستهای حمایتی شفاف، حذف موانع اداری، ارائه مشوقهای مالی و گسترش آموزشهای مهارتی و مدیریتی عنوان شده است.
نهادهای کنشگر از جمله بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، اتاق تعاون ایران و خانه تعاونگران، بهترتیب مأموریت تأمین مالی عادلانه، گسترش پوششهای ضمانتی، تقویت شبکهسازی و پیوند جامعه مدنی با تعاون را برعهده دارند.
تعاونگران نیز با تعمیق شفافیت و پاسخگویی، توجه به نوآوری و بهرهوری، گسترش همکاریهای بینتعاونی و ایفای نقش فعال در حل مسائل اجتماعی و زیستمحیطی، میتوانند مسیر توسعه پایدار را هموار کنند.
در بخش پایانی بیانیه آمده است: خانه تعاونگران ایران باور دارد که با همکاری، اعتماد و اراده مشترک، میتوان آیندهای ساخت که در آن تعاونیها نهتنها بخشی از اقتصاد، بلکه معماران جامعهای عادلانهتر، توانمندتر و امیدبخشتر باشند.
خانه تعاونگران همچنین فرارسیدن روز ملی تعاون و هفته تعاون را به همه تعاونگران، مدیران و اعضای خانواده بزرگ تعاون کشور تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده است که این همبستگی، چراغ راه توسعه ایران باشد.
