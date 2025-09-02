  1. اقتصاد
تعاونی‌ها معمار توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

خانه تعاونگران ایران در بیانیه ای به مناسبت هفته تعاون اعلام کرد: تعاونی‌ها فراتر از یک ابزار اقتصادی، می‌توانند با ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقای عدالت اجتماعی را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه تعاونگران ایران در آستانه هفته تعاون ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: تعاونی‌ها فراتر از یک ابزار اقتصادی، می‌توانند با ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقای عدالت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده در رونق اقتصادی کشور و ساخت آینده‌ای روشن‌تر برای ایران ایفا کنند.

در این بیانیه آمده است: تعاون تنها یک سازوکار اقتصادی نیست؛ بلکه جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی، اعتماد متقابل و مشارکت آگاهانه مردم در توسعه کشور است. هفته تعاون امسال فرصتی است تا بار دیگر بر ضرورت هم‌افزایی دولت، نهادهای کنشگر و خود تعاونگران برای توانمندسازی این بخش تأکید شود؛ چراکه پیشرفت واقعی تنها در سایه همکاری و همگرایی همه بازیگران ممکن خواهد بود.

خانه تعاونگران در ادامه، نقش سه‌گانه دولت، نهادهای کنشگر و تعاونگران را در توسعه این بخش تبیین کرده است. بر اساس این بیانیه نقش دولت شامل تدوین سیاست‌های حمایتی شفاف، حذف موانع اداری، ارائه مشوق‌های مالی و گسترش آموزش‌های مهارتی و مدیریتی عنوان شده است.

نهادهای کنشگر از جمله بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، اتاق تعاون ایران و خانه تعاونگران، به‌ترتیب مأموریت تأمین مالی عادلانه، گسترش پوشش‌های ضمانتی، تقویت شبکه‌سازی و پیوند جامعه مدنی با تعاون را برعهده دارند.
تعاونگران نیز با تعمیق شفافیت و پاسخگویی، توجه به نوآوری و بهره‌وری، گسترش همکاری‌های بین‌تعاونی و ایفای نقش فعال در حل مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی، می‌توانند مسیر توسعه پایدار را هموار کنند.

در بخش پایانی بیانیه آمده است: خانه تعاونگران ایران باور دارد که با همکاری، اعتماد و اراده مشترک، می‌توان آینده‌ای ساخت که در آن تعاونی‌ها نه‌تنها بخشی از اقتصاد، بلکه معماران جامعه‌ای عادلانه‌تر، توانمندتر و امیدبخش‌تر باشند.

خانه تعاونگران همچنین فرارسیدن روز ملی تعاون و هفته تعاون را به همه تعاونگران، مدیران و اعضای خانواده بزرگ تعاون کشور تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده است که این همبستگی، چراغ راه توسعه ایران باشد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

